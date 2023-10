Démarrage des travaux du 43ème Congrès de l’AIMF à Cotonou: Atrokpo et ses pairs s’engagent dans une coopération décentralisée plus performante

Vues : 7

Plus de 300 Maires délégués et représentants provenant de 54 pays participent depuis la matinée du mercredi 11 octobre 2023 au palais des congrès de Cotonou, au 43è Congrès annuel de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF). C’est le Maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo qui procédé à l’ouverture officielle des travaux. Les participants entendent poser de nouvelles bases dans la coopération des collectivités territoriales pour un changement dans la gouvernance.

Atrokpo congrès

Ce que vous devriez savoir: Le monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise des décisions qui engagent la planète toute entière. Dans cette quête de complémentarité entre la diplomatie des Etats et celle des villes, les maires de l’AIMF ont décidé qu’ils doivent d’abord se dialoguer et affiner la diplomatie de leurs villes avant d’aller à la conquête du monde. C’est dans cette perspective que dans le cadre du 43è Congrès annuel de leur association, ils ont placé leurs échanges autour de la diplomatie et de la coopération décentralisée.

Entre les lignes: A travers cette rencontre, les Maires entendent porter haut et fort leur ambition pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases, qui puisse nourrir les changements de regards et d’attitudes dont le monde a besoin. Alors que la « coopération au développement » a montré ses limites, l’AIMF entend aller toujours plus loin dans l’approfondissement de son modèle qui donne la priorité à l’expertise du sud et qui permet de soutenir les programmes innovants voulus et mis en œuvre par les municipalités. Et face aux crises qui s’expriment avec une actualité toute particulière dans l’espace, il s’agit pour eux de faire valoir l’importance d’une diplomatie des villes pour la compréhension entre les peuples et pour la paix.

Que disent les acteurs : Dans son discours inaugural, le Maire Atrokpo a lancé un appel à toutes les organisations interétatiques et multilatérales afin que progressivement, elles puissent accorder une place aux collectivités territoriales et surtout aux villes et aux métropoles, qui abritent la majorité des citoyens de la planète. Selon lui, la proximité du pouvoir local prédispose les maires à plus de sensibilité et de compréhension des attentes des populations. De ce fait, il justifie que cela fait des autorités locales, des acteurs indispensables pour une gouvernance mondiale en phase avec les attentes des concitoyens. Le Maire dit être convaincu que ce congrès de Cotonou permettra d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation. Pour sa part, le Secrétaire permanent de l’AIMF, Pierre Baillet a indiqué qu’il est temps de changer l’ancienne coopération dont les résultats ne sont plus positifs sur le terrain. Ceci, pour ne pas assister à la coupure de l’association. Il est persuadé qu’au sortie de ce congrès et des résolutions qui seront prises, l’espace francophone sera mieux géré. « Le congrès de Cotonou s’inscrit dans une programmation stratégique », précise Pierre Baillet.

Par ailleurs : Cette première journée a été meublée de deux tables rondes dont la première portait sur les « dynamiques régionales où en sommes-nous ? Bilan et perspective de développement » et la seconde a porté sur « coconstruire le dialogue local, national et sous-régional comme instrument de plaidoyer et de développement ». Au cours de cette journée, les Maires et Faîtières des pays du Sahel ont eu une rencontre à huis clos sur les problèmes de terrorisme qui alimentent les coups d’Etat. Les travaux se poursuivent et prendront fin le samedi 14 octobre prochain.

Alban TCHALLA