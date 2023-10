Enseignement primaire: La dictée matinale devient obligatoire au CM1 et au CM2

Vues : 16

Les séances de dictée matinale sont réinstaurées depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Elles sont désormais obligatoires dans les écoles primaires publique et privée du Littoral notamment au cours moyen première année (CM1) et au cours moyen deuxième année (CM2). L’objectif est d’aider les apprenants à améliorer leurs sens d’écoute, de compréhension mais aussi leur capacité rédactionnelle notamment leur compétence orthographique. La décision a été prise à travers une note de service en date du 19 septembre 2023 signé par la directrice départementale de l’enseignement maternel et primaire du Littoral, Alphonsine Gansa. La note informe les chefs de régions pédagogiques, que cette activité devra se dérouler rigoureusement tous les jours ouvrables de la semaine à partir de 7 heures et ne doit aucunement perturber les activités pédagogiques de la journée.

Les chefs de régions pédagogiques, les conseillers pédagogiques et les directeurs d’école sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à la mise en application des présentes dispositions dans toutes les écoles primaires publiques et privées.