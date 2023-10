Aménagement et bitumage de la Route des Pêches: Le gouvernement autorise l’indemnisation des personnes impactées par le projet

Vues : 24

Les 728 personnes affectées par le projet d’aménagement et de bitumage de la Route des Pêches (phase 2) seront totalement indemnisées. Le conseil des ministres de ce mercredi 11 octobre 2023 en a donné l’autorisation conformément aux textes en vigueur. Pour cela, le gouvernement a adopté le décret portant déclaration d’utilité publique des habitations du tronçon : Adounko-Porte du Non-Retour, y compris ses bretelles A et C (Adounko-Cococodji et Porte de Non-Retour-Djondji). Selon le compte rendu du conseil, les travaux de construction de la Route des Pêches (phase 2) se déroulent conformément au chronogramme établi. Mais, il se fait que les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toutes natures. « C’est ainsi que 728 personnes affectées ont été recensées avec divers biens dont 271 habitations, du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de cultures, de même que des patrimoines culturels » précise le conseil. C’est donc pour ne pas retarder la poursuite diligente du chantier, qu’il y a lieu de procéder à la libération des emprises.