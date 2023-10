Coopération décentralisée: Atrokpo scelle le partenariat entre la ville de Cotonou et de Marseille

Vues : 20

Les villes de Cotonou et de Marseille en France s’associent pour semer les graines d’une nouvelle ère dans la coopération internationale. Ceci à travers un partenariat d’amitié et de coopération, qui a été signé le mardi 11 octobre 2023, par le Maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo et une délégation de la ville de Marseille, conduite par Rubirola Michèle, représentant le maire de cette ville. La signature d’accord de partenariat a eu lieu dans les locaux de la mairie de Cotonou en présence des élus municipaux et des chefs quartiers de Cotonou. Reconnaissant le principe de coopération de plus en plus grand dans le monde, les deux villes ont décidé de fédérer ensemble les efforts dans le but de réaliser les besoins de leurs administrés. Lesquels efforts seront basés sur la promotion des relations de solidarité et d’amitié entre les populations de Marseille et de Cotonou. Les domaines de coopération embrassent l’économie, le social, le tourisme, la culture, les sciences, la technique, le sport, la santé et biens d’autres domaines devant concourir au bien-être des populations des deux pays. Dans la mise en œuvre de ce partenariat, les deux municipalités entendent faciliter les échanges d’expérience et d’expertise dans ces domaines ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires de ce pacte basé sur des valeurs communes dans un esprit de paix, d’amitié et de solidarité. Durant les années de coopération, les populations des deux villes vont mieux se connaître et développer entre elles les liens de solidarité et d’entraide. Le Maire Luc Atrokpo et la cheffe de la délégation marseillaise, Rubirola Michèle se sont félicités pour l’aboutissement de ce partenariat, qui intervient à l’occasion du 43è congrès de l’AIMF à Cotonou et surtout en présence de son Secrétaire permanent, Pierre Baillet. Dans son intervention, la cheffe de la délégation marseillaise, Rubirola Michèle a rassuré que les deux villes travailleront pour améliorer la qualité de vie de leurs deux populations. « Nous avons à faire dans tous les domaines. Nous allons travailler ensemble pour acquérir des compétences dans les domaines et changer le monde », a-t-elle déclaré.

Alban TCHALLA