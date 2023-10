École polytechnique d’Abomey-Calavi: Renaud Philipe d’Almeida décroche son grade de docteur en Génie Electrique

Vues : 55

Renaud Philipe d’Almeida, nouveau docteur en Génie Electrique

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un tout nouveau docteur en Génie Electrique dans la matinée du mardi 10 octobre 2023. Il s’agit de Renaud Philippe Jean de Dieu d’ALMEIDA, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur le thème :« Modélisation et conception de la Machine Asynchrone à Double Alimentation intégrant un Multiplicateur Magnétique pour la Production d’Energie Electrique par éolienne au Bénin » à l’Ecole doctorale des sciences de l’ingénieur (ED-SDI).

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Ingénieur en Contrôle de Processus Industriels et titulaire d’un Master de Recherche en Génie Electrique, Renaud Philippe Jean de Dieu d’ALMEIDA est désormais de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a défendu vaillamment son travail de recherche devant le jury habileté et complet. Ce jury international de huit membres est présidé par le Professeur Mohamed Gibigayé. Avant d’accepté son travail et de l’élever au grade de docteur dans la spécialité Génie Electrique avec la cote A, les membres du jury ont, à l’unanimité, fait observer que le sujet de cette thèse, est d’une grande importance dans le domaine de la conversion optimale de l’énergie du vent à l’énergie électrique dans un contexte de développement durable. Selon le jury le candidat a utilisé une démarche scientifique rigoureuse et bien maîtrisée pour l’amélioration du rendement des éoliens à ciel indirect tout en minimisant les coûts de maintenance.

Quelle est la thèse défendue : Dans sa présentation, l’impétrant a fait savoir que l’accroissement des populations fait augmenter la demande en énergie électrique. Et, pour satisfaire à cette demande, les pays exploitent diverses sources d’énergie renouvelable produisant ainsi de l’énergie propre et renforcer leur mix énergétique. En effet, parmi les diverses sources d’énergie renouvelable, l’énergie éolienne occupe une place importante en termes de capacité de production installée dans le monde. La chaîne d’entrainement indirecte des systèmes de production d’énergie électrique par éolienne se compose d’une turbine, d’un multiplicateur formé d’engrenages mécaniques et généralement d’une Génératrice Asynchrone A Double Alimentation (GADA) de forte puissance en environnement offshore. L’utilisation de l’engrenage mécanique situé entre la turbine et la génératrice affecte le rendement du système. Pour réduire les pertes et améliorer le système de production d’énergie éolienne, Renaud Philippe Jean de Dieu d’ALMEIDA propose la conception d’une nouvelle machine à entrainement direct nommée ‘’GADA-MM’’. De ses explications, cette machine compacte est constituée d’un multiplicateur magnétique à double étage intégré directement à la GADA. « Nous faisons le dimensionnement et l’optimisation de la machine GADA-MM en exploitant le profil éolien offshore de la zone côtière du Bénin. L’optimisation du système GADA-MM pour une puissance de 10 MW est réalisée avec l’algorithme génétique NSGA II », a-t-il dit. L’une des solutions optimales de la machine GADA-MM est simulée en statique par la méthode des éléments finis (MEF) sous le logiciel Flux-2D et en dynamique sous l’environnement Matlab/Simulink. L’avantage de la technologie proposée est l’augmentation de la productivité et de la rentabilité des systèmes de production d’énergie électrique par éolienne.

Qui sont les membres du jury : Il est composé de : Professeur Mohamed Gibigayé,Président du jury. Des rapporteurs : Adolphe MOUKENGUE IMANO, Adekunlé Akim SALAMI, Richard AGBOKPANZO et des examinateurs : François-Xavier FIFATIN, Vincent PRODJINONTO. Le Dr Bienvenu Macaire AGBOMAHENA est le directeur de la thèse. Pour examiner le travail du candidat, les membres du jury a invité Patrice CHETANGNY, qui a siégé à leurs côtés.

Alban TCHALLA