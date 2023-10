Ministère des sports : Oswald Homéky quitte le Gouvernement Talon après 7ans 7 mois au poste

Vues : 41

Le ministre Homeky recevant les charges il y a 7ans 7 mois

Il est sans doute le ministre des sports ayant le plus duré au poste. Oswald Homéky, puisque c’est de lui qu’il s’agit a rendu le tablier et ne fait plus partie du gouvernement du président Patrice Talon. En effet, nommé le 6 avril 2016, il a pris fonction le 7 avril 2016. Et c’est le 6 octobre 2023, qui a déposé sa démission. Ce qui a été acceptée par le président de la république qui a ordonné la passation de charge pour ce même jour. Ainsi, après 7ans 7mois qu’il a eu la confiance du chantre de la rupture avec tout ce qui va avec, le minister Oswald Homéky ne continue plus son séjour dans l’appareil gouvernemental. Il est remplacé pour l’instant par Samou Adambi (intérimaire) qui va cumuler avec son poste de ministre en charge de l’eau et des mines qu’il occupait déjà dans le gouvernement. A souligner que la passation des charges a eu lieu huis. Mais, pour ses dernières heures dans le lieu qu’il pourra appeler son ex lieu de travail, Homéky a tenu une dernière séance avec les directeurs (Codir), puis tenir un tête-à-tête avec son remplaçant avant la cérémonie qui a consacré son départ.

Anselme HOUENOUKPO