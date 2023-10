Réédition de compte et remobilisation des militants: Le BR démarre officiellement sa tournée ce samedi à Ouidah

Vues : 9

Les leaders du parti politique Bloc Républicain seront en tournée nationale de réédition de compte du 07 au 14 octobre 2023. Telle est l’une des décisions prises par le Bureau Exécutif National du parti lors de sa réunion tenue le mardi 03 octobre dernier au siège national du parti à Cotonou. Cette tournée sera l’occasion pour le président Abdoulaye Bio Tchané et la haute direction politique du parti de remobiliser leur troupe pour les défis de 2026 et un repositionnement de leur formation politique sur l’échiquier national. L’étape de Ouidah ce samedi 07 octobre 2023 marquera le lancement officiel de cette tournée nationale. En effet, le parti a connu, récemment à la faveur de son congrès extraordinaire du samedi 09 septembre 2023, une réorganisation des instances dirigeantes et les organes de prise de décisions. Les congressistes avaient procédé à l’élection du président et de huit vice-présidents du bureau pour le parti. C’est le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, qui a été élu à la tête de ce bureau. Cette descente qui démarre donc de samedi permettra aux leaders du parti cheval cabré d’entretenir leurs militants à la base autour des innovations majeures opérées dans l’organisation et le fonctionnement du parti. Les rencontres seront également l’occasion d’une grande reconnaissance par l’instance nationale du rôle important que jouent les militants à la base dans la vie de ce parti.

Alban TCHALLA