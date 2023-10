Collaboration Ministère des sports-Presse sportive : Oswald Homéky échange avec une délégation de l’APS-Bénin

Vues : 25

La photo de famille au terme des échanges

Une délégation du Conseil d’Administration de l’Association de la Presse Sportive du Bénin (APS-Bénin) était au cabinet du ministre des Sports, M. Oswald Homéky, le mercredi 4 octobre 2023. Cette rencontre sollicitée par l’Association et acceptée par l’autorité s’est tenue dans une ambiance conviviale. Au cours de celle-ci, le ministre Homéky a félicité, à travers la délégation conduite par Akimey Housseini, président du CA, tous les membres de l’APS-Bénin pour avoir réussi le pari de se mettre ensemble. « Je suis très ravi de ce que vous avez fait. Votre action est un élément sectoriel du Programme d’Action du Gouvernement », a fait savoir le ministre des sports pour qui la naissance de ce réseau apparaît comme un catalyseur pour redorer le blason de la presse sportive restée sans interlocuteur dans l’écosystème du mouvement sportif depuis des années. Il va ensuite apprendre de la part du président de l’APS-Bénin, Akimey Housséini, les objectifs de l’association qui sont entre autres : regrouper les professionnels des médias spécialisés dans le domaine du sport dans un creuset d’épanouissement, de défendre leurs intérêts, de susciter un élan de solidarité en leur sein et de leur permettre de promouvoir les disciplines sportives de leur choix. Outre les objectifs, le ministre a également appris que l’APS-Bénin est une communauté de 169 professionnels des médias spécialistes des sports dont 109 sont régulièrement inscrits au registre de l’association et que son challenge est de rassembler le plus grand nombre de professionnels qu’ils soient : preneurs d’images, journalistes, techniciens, graphistes, web journalistes, réalisateurs et autres. «Vous pouvez donc comptez sur ce groupe de jeunes gens et jeunes filles engagés pour apporter leur pierre à l’édification d’une presse sportive responsable. Nous voulons vous avoir comme allié de taille pour atteindre nos objectifs », a sollicité le président de l’APS Bénin, Akimey Housseini. Une doléance à laquelle le ministre a répondu en affirmant avoir l’intention de faire beaucoup de choses avec l’APS-Bénin. D’ailleurs, il souhaite voir l’association à ses côtés pour la promotion des équipes nationales en particulier et du sport béninois en général. « Je veux créer de nouvelles habitudes et je veux vous avoir avec moi», a-t-il précisé. « Nous allons travailler ensemble pour que nos compatriotes distinguent l’adversité de l’action publique », a poursuivi le ministre Oswald Homéky qui a annoncé avoir en perspective une rencontre qui sera consacrée aux grandes initiatives à pérenniser dans son département ministériel avec l’ensemble de la presse sportive.

Anselme HOUENOUKPO