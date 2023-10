Ouverture du colloque sur la modernisation de la justice: Rendre  performant  le  système judiciaire béninois

Vues : 0

Initié par le ministère de la Justice et de la Législation, le colloque sur la modernisation de la justice au Bénin s’est ouvert ce jeudi 5 octobre 2023 au palais des congrès à Cotonou. Durant deux jours, ce rendez-vous scientifique permettra aux acteurs du système judiciaire, à la société civile, aux universitaires et partenaires d’échanger et de s’engager autour des enjeux cruciaux de la modernisation du système judiciaire béninois.

Le ministre de la justice, Yvon Detchénou prononçant son discours

Qu’est-ce qui est important : Près de 1200 acteurs dont les magistrats, avocats, notaires, greffiers, huissiers, officiers de police judiciaire et administratifs sont réunis depuis hier au palais des congrès à Cotonou pour discuter des maux qui minent leur secteur, afin d’identifier des pistes permettant d’organiser, d’accentuer et d’avancer dans la modernisation de la justice. Les échanges dans les différentes sessions plénières et en atelier vont s’atteler autour de 13 thématiques liées à la justice pénale, des mineures, la justice sociale, administrative, commerciale en corrélation avec la digitalisation des procédures, l’accès à la justice, l’éthique et la professionnalisation. Au terme des travaux, les participants proposeront des actions qui pourront être déclinées dans une stratégie à mettre en œuvre pour le bien-être de la justice béninoise.

Qui étaient présents : Le démarrage officiel des travaux a connu la présence du Garde des Sceaux, Yvon Detchénou et de plusieurs de ses collègues notamment les ministres Adidjatou Mathys, Véronique Tognifodé, Raphaël Akotègnon, Salimane Karimou, Yves Kouaro Chabi et des présidents de la Cour constitutionnelle, Professeur Dorothé Sossa et celui de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.

Que disent les acteurs : Souhaitant la bienvenue aux participants, le président du comité d’organisation, William Kodjo-Kpakpassou a rappelé le contexte dans lequel se déroulent les travaux de ce colloque avant de préciser qu’il vise à penser la justice en terme de modernisation. Selon lui, les acteurs verront comment la révolution numérique va impacter le secteur de la justice pour un mieux-être du justiciable. Car, la justice joue un rôle primordial dans la société en assurant le respect de la loi et la protection des droits des citoyens. C‘est en cela que le ministre de la Justice, Yvon Detchénou s’est réjoui de l’organisation de ce colloque. Pour lui, le destin d’une nation est indissolublement lié à la qualité de son système judiciaire. « Il est le garant ultime des droits et des libertés des citoyens. Il vieille à ce que nul ne soit opprimé sans raison. Il est le pilier sur lequel repose la confiance du peuple », a-t-il insisté. La modernisation de la justice en s’adaptant aux défis du 21è siècle avec l’intégration des avancées technologiques pour mieux servir les citoyens est d’une importance primordiale pour le gouvernement. « C’est une nécessité absolue », a fait également savoir le ministre Yvon Detchénou avant de poursuivre, « nous devons repenser nos procédures, nos outils et nos pratiques pour être en mesure de répondre aux défis de notre époque pour apporter une justice de qualité ».

Vue partielle des participants au cours du lancement des travaux

Par ailleurs : Le ministre Yvon Detchénou s’est aussi réjoui des actions déterminantes déjà engagées par le gouvernement, entre autres, la consolidation de l’arsenal législatif, la mise en œuvre d’une double degré de juridiction en matière criminelle, la création de l’école de formation des professions judiciaires, l’expansion de la carte judiciaire, la mise en œuvre des services en ligne, la création de nouvelles juridictions telles que les tribunaux de commerce, la CRIET, la Cour spéciale des affaires foncières participe à la volonté effective de garantir le respect des lois de façon claire et appliquée pour avoir une nation prospère.

Alban TCHALLA