Mois du consommons local: La CCI Bénin organise une soirée de dégustation des produits made in Bénin

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin a organisé, jeudi 5 octobre 2023, une soirée de dégustation des produits locaux fabriqués par des entreprises béninoises. C’est dans le cadre de la célébration du mois du consommons local, mois d’octobre.

Ce que vous devriez savoir :Le Mois du Consommons Local, est une initiative du Ministère de l’industrie et du commerce sur recommandation de l’UEMOA qui vise la promotion des produits locaux, la promotion du secteur privé régional ainsi que l’intensification des échanges intracommunautaires. C’est donc pour amener les Béninois à consommer les produits de chez eux, que la CCI Bénin a organisé une soirée pour déguster les aliments produits au Bénin par des entreprises béninoises ayant un certificat de mise sur le marché. Ainsi, l’institution consulaire a permis aux entreprises d’exposer leurs divers produits à l’admiration du public. A l’entame, la Vice-présidente Coordonnatrice des Régions à la CCI Bénin, Christiane Tossou, a souligné que la vision du gouvernement qui est de faire du Bénin un pays qui produit ce qu’il consomme et qu’il consomme ce qu’il produit. A l’en croire, l’institution consulaire travaille pour que cette vision devienne une réalité. C’est pour cela, précise-t-elle, « avant l’organisation de cette soirée, la CCI Bénin a décerné des certificats de mise sur le marché aux entreprises dont les produits répondent aux normes règlementaires ». Selon la Vice-présidente, cette première édition des « Spéciales dégustations des produits locaux » initiée par la CCI Bénin et qui se déroulera tous les jeudis du mois d’Octobre vise ainsi à « dresser un tapis rouge aux consommons local ». Elle a émis le vœu que le consommons local soit ancré dans les habitudes des Béninois afin qu’ils valorisent les produits locaux dans le mois d’octobre mais aussi dans toute l’année.La Vice-présidente, Christiane Tossou, a, pour finir, lancé un appel à tous les chefs d’entreprise qui ne possèdent pas encore le certificat de mise sur le marché de se rapprocher de l’institution consulaire. « La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin a mis en place des services et des programmes d’accompagnement pour permettre aux entreprises de détenir leur certificat de mise sur le marché », a-t-elle conclu.

La Vice présidente de la CCI Bénin, Christiane Tossou, au cours de son allocution

Que disent-ils :Pour Bob Junker, attaché à l’Union européenne, ces divers produits exposés offrent une visibilité des mets locaux du Bénin. « Cela fait seulement deux semaines que je suis là et cette exposition me donne une occasion de visiter les marcher et de savoir quoi acheter pour la maison », dit-il. Ricardo Adéniyi, responsable commercial du PDTA, s’est quant à lui réjoui que son entreprise participe à une telle exposition. A l’en croire, cette initiative de la CCI Bénin est louable parce qu’elle offre l’opportunité aux entrepreneurs de révéler leur talent. Pour Saïdath Ousmane Sani, responsable commerciale de Afrijus, tous les produits sont fabriqués avec les ingrédients naturels et cultivés au Bénin, et ne comporte pas de produit de conservation. « Il faut promouvoir le made in Bénin. Il faut qu’on démontre à tout le monde qu’on est aussi capable de produire nous-même et de consommer nos propres aliments », a martelé la promotrice de BISIKUITI, Bidé Ruth Doris.