Coup d’Etat au Niger: Un commando français était prêt à intervenir à Niamey

Vues : 0

Emmanuel Macron n’a pas totalement abandonné son désir de s’appuyer sur la CEDEAO pour intervenir au Niger. C’est ce que nous apprend l’hebdomadaire Jeune Afrique dans une enquête publiée ce jeudi 05 octobre 2023. En réalité, dès le coup d’Etat du 26 juillet dernier, un commando français avait été mobilisé rapidement par Paris depuis le Tchad pour libérer Mohamed Bazoum et le remettre au pouvoir. Les détails de cette opération connue des états-majors, ont été révélés par Jeune Afrique qui en donne le nom : « Il faut sauver le soldatBazoum ». Selon le journal, c’est dès le 26 juillet que le président français alors en visiteà Nouméa, avait donné sonfeu vert à une opération commando desforces spéciales basées au Niger, « ordre retransmis à labase 101 de Niamey par le général BrunoBaratz, commandant de l’opération Barkhane àN’Djamena. » Aussitôt dit aussitôt fait, le commando s’est prépositionné au niveau de l’hôtel Radisson de Niamey, à quelques centaines demètres du palais présidentiel où Bazoum et sa famille sont retenus par les putschistes. Dans le même temps, d’anciens djihadistes reconvertis dans la Garde nationale par le président déchu, avaient pris le contrôle de l’aéroport international Diori-Hamani de Niamey, rejoints par des éléments du même corps venus de Dosso. Tout ce monde attendait le signal pour fondre sur le palais présidentiel. Mais l’ordre d’intervenir n’arriva jamais. Selon Jeune Afrique, c’est l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou qui a désamorcé la bombe en appelant directement les numéros deux de la Garde nationale et de lagendarmerie pour les dissuader d’obéir aux ordres deleurs chefs. « Surtout, souligne Jeune Afrique, il appelle son successeur pour, auxdires de ce dernier, le supplier de s’opposer à touteintervention militaire au moment précis où il est entrain de négocier la reddition des putschistes. » Il appelle alors le président français pour le dissuader de faire couler le sang d’un seul Nigérien. Son fils Abba est envoyé au siège de la Gardenationale proche de la présidence, « pour convaincre àgenoux les officiers loyalistes de tout faire pour éviter le« massacre du président, de sa femme et de son fils ». Mahamadou Issoufou était convaincu qu’en cas d’intervention militaire, Bazoum et sa famille n’en sortiraient pas vivants. L’opération « Il faut sauver le soldatBazoum » est abandonnée. Paris se consola d’attendre une opération ultérieure de la CEDEAO pour exécuter ses plans. Mais pour Bazoum, Issoufou n’a pas joué franc-jeu avec lui.

Le contrôle de la CEDEAO

Conformément à ce que l’on savait déjà, Jeune Afrique révèle dans son enquête de ce jeudi, que le président français avait réuni les chefs d’Etat de la CEDEAO pour les écouter par visioconférence, avant d’annoncer le 24 septembre le rapatriement de l’ambassadeur Sylvain Itté ainsi que le départ des troupes françaises de Niamey. Lorsqu’il demande aux chefs d’Etats s’ils sont toujours prêts à intervenir, chacun d’eux a dit oui, sauf que Bola Ahmed Tinubu a marqué des réserves, laissant entendre qu’il n’était pas encore prêt, vu que la hiérarchie militaire nigériane entendait mobiliser 20.000 hommes pour l’opération. Emmanuel Macron n’en était pas convaincu. Mais il continue d’espérer une intervention de l’organisation ouest-africaine à qui il a promis le soutien de l’armée française en logistique et en renseignement. Il avait fait mouiller dans les eaux de Dakar un navire transporteur de troupes de la marine française dans le but d’acheminer des contingents sénégalais et ivoirien vers Cotonou, via Abidjan. Les espoirs de Paris seront douchés par la détermination des putschistes de Niamey. Le Bénin, quant à lui, après avoir mobilisé un contingent à Bembèrèkè, a fini par se raviser.

Olivier ALOCHEME