Béini: Les raisons de la suppression des visas pour les ressortissants chinois

Talon et Xi jinping

Depuis le jeudi 31 août 2023, le président Patrice Talon avec une forte délégation de ses ministres, est en visite d’Etat en Chin. Il a été reçu par plusieurs personnalités et son homologue Chinois Xi Jinping. Cette visite du Chef de l’Etat a permis de signer plusieurs accords de coopération en faveur des deux pays. Pour renforcer cette coopération et dans la dynamique de la promotion de la destination Bénin, le président Talon a annoncé la suppression totale du visa pour les Chinois qui décident de venir au Bénin. « Je voudrais aller plus loin en annonçant ici la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture », a annoncé le président Patrice Talon. Il justifie que très souvent les échanges commerciaux sont également le fruit d’une connaissance culturelle mutuelle approfondie. A l’en croire, cela va permettre de promouvoir les échanges et les investissements. « Cette promotion demande une libre circulation des personnes… Très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d’une connaissance culturelle mutuelle approfondie », souligne-t-il. D’ailleurs, il a rappelé que son gouvernement a simplifié le processus de délivrance de visa à travers la mise en place du e-visa au Bénin. Il faut préciser que selon Patrice Talon, la coopération s’impose désormais à tous afin que le village commun soit vivable ensemble parce que de son point de vue, « le monde change et est même devenu un village dans lequel le destin de nous tous est devenu commun ». Il a fini par indiquer que son pays s’associe pleinement aux projets stratégiques que la Chine entend promouvoir, sous le leadership du Président Xi Jinping.

Alban TCHALLA