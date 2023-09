1er congrès ordinaire de Moele-Bénin: Ayadji regrette l’absence d’Azannaï et félicite les autres partis de l’opposition

Vues : 35

Le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a tenu son premier congrès ordinaire du samedi 02 au 03 septembre 2023 à Cotonou, en présence de plusieurs formations politiques de l’opposition. Même si l’absence de Restaurer l’Espoir est regrettée, le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji s’est indigné aussi contre l’attitude du président de Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï, qui a chassé l’émissaire de Moele-Bénin. Pour Jacques Ayadji, on ne peut pas restaurer l’espoir en excluant les autres. « On ne peut pas restaurer l’espoir dans notre pays en excluant tout le monde et en pensant qu’on est seul à avoir la science infuse », a déploré Ayadji devant les leaders des autres partis de l’opposition présents à cette activité. Malgré leur position contraire à celle de Moele-Bénin, les autres partis ont accepté aller partager leur sentiment contre la gouvernance du parti. Jacques Ayadji trouve que c’est une bonne chose puisque, dit-il, le Bénin a besoin d’être uni. « Si on espère diriger notre pays un jour, on doit respecter notre devise : fraternité, justice et travail. Je ne dirai pas plus. C’est un message que je lance à quelqu’un qui a eu le plaisir de renvoyer de notre maison notre émissaire pour lui remettre notre carte d’invitation au présent congrès. Merci au PCB, FCBE, Démocrates, MPL, malgré votre position contre notre gouvernance d’avoir accepté de venir ici avec nous partager votre sentiment parce que dans l’hymne de notre pays, nous avons dit que nous avons besoin d’un Bénin uni », a déclaré le président de Moele-Bénin.

Alban TCHALLA