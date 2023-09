Préparation de la saison sportive 2023-2024: Toumé Souley, nouvel entraîneur de Espoir de Savalou

Vues : 7

La nouvelle saison va se passer avec un nouvel entraîneur sur le banc du club des Sohavis. Il s’agit de Toumé Souley, un fin connaisseur du club de Savalou. Il a paraphé son nouveau contrat ce jour devant le board de l’équipe de Savalou. Lors de son premier passage dans la cité des Sohas, TOUME Souley avait réussi l’exploit de qualifier l’équipe pour la Super Ligue Pro. Une prouesse qui reste encore dans les esprits des supporters de Savalou.

La mission du tout nouvel entraîneur pour cette saison 2023-2024 est de hisser le club du département des Collines le plus haut possible dans la hiérarchie du football national. Il s’agit d’abord de réussir une fois de plus à qualifier le club pour la Super Ligue Pro et d’autre part de jouer les premiers rôles dans le championnat.

Aussitôt venu et aussitôt au travail, le nouvel entraîneur va prendre son groupe en main dès ce lundi 4 septembre 2023. Nul doute que de nouveaux joueurs vont intégrer l’équipe dans les prochains jours. Gilles GBAGUIDI et son staff rêvent grand pour le club de Savalou et se donnent les moyens d’atteindre leurs objectifs. C’est le début d’une nouvelle ère pour le club de la cité des Sohas.

Anselme HOUENOUKPO