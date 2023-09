Compact régional MCA-BENIN : Bio Tchané et le Conseil d’administration s’approprient des documents fondamentaux

Vues : 4

Ce que vous devriez savoir :Les membres du Conseil d’administration du Millénium Challenge Account-Bénin se sont réunis le 31 août 2023 et 1er septembre 2023 pour un atelier d’appropriation des documents fondamentaux du compact régional du MCA. C’est le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, qui a procédé au lancement des travaux à l’hôtel Golden Tulipde Cotonou. Cette rencontre a pour objectif de mieux comprendre le compact régional, ses enjeux, ses défis et les perspectives qu’il ouvre pour le Benin.Depuis 2021, le processus de mise en place de ce compact a démarré par un ensemble d’études puis, la mise en place du comité de pilotage du compact régional, le recrutement et l’installation de l’Equipe Technique de Formulation (ETF), les échanges avec les équipes du Niger, les négociations à Washington, la signature du compact, la sélection des membres du CA et la prise du décret portant création du MCA-BENIN régional. Cette rencontre est la 1èredu genre pour permettre à tous les acteurs impliqués dans ce processus de mieux comprendre le programme pour mieux l’implémenter au Bénin.

Que disent les participants : A l’ouverture de la session, le coordonnateur national,AfissBileoma, a souhaité la bienvenue aux administrateurs et à présenté les objectifs de l’atelier. A sa suite, le représentant résident du MCC, Christopher Broughton, a salué les efforts fournis par l’Etat béninois dans l’exécution des projets et programmes du MCC en faveur du Bénin. Après les salutations d’usage, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, Président du conseil d’administration, a rappelé à tous les membres du Conseil d’Administration la mission qui est la leur. Une mission qui se résume selon lui à travers le maintien ou l’amélioration de la notation du Bénin au niveau du gouvernement américain. « Depuis 2006 sans conteste, notre pays a régulation maintenu son éligibilité aux différents compacts MCC grâce à l’efficacité de l’action des conseils d’Administration, des Coordinations des Compacts et de la Direction résidente du MCC. Nous avons ainsi successivement et sans discontinuité obtenu le premier compact qui a dressé les reformes des secteurs portuaire et judiciaire, un second compact sur l’énergie électrique et aujourd’hui, nous sommes l’un des premiers pays à obtenir un compact régional portant sur le secteur du Transport. Notre rôle et notre mission sont de ne pas rompre la dynamique. Chacun de nous doit se mobiliser pour cet objectif et je veux compter sur la bonne disponibilité de chaque acteur et partie prenante pour que in fine, les fruits soient à la hauteur de la promesse des fleurs », a-t-il laissé entendre.

Assise AGOSSA