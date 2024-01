LIGUE PRO 2023-2024/Meilleur gardien de but de la Zone B: Frank ODOH, la fierté de son coach Josiasse Sessou ?

Vues : 8

Frank Odoh lors d’un match du championnat

Espoir Fc de Savalou doit sa qualification en Super Ligue Pro 2023-2024 en partie à son gardien de but. Si le travail collectif a été beaucoup plus vu, celui individuel réalisé par Frank ODOH n’a pas échappé aux regards. En 14 matchs, il a encaissé 8 buts. Beaucoup diront que c’est trop. Mais, ils seront d’accord avec lui s’ils apprennent qu’il a tenu sa cage inviolée durant 8 des 14 matchs (8 clean sheet). Enorme pour un jeune gardien de but comme lui quand on sait que la Zone B a été la zone la plus prolifique en but (151 sur l’ensemble des 72 matchs). Sa performance a été permis au club d’être la meilleure défense avec 11 buts concédés. Cette réussite, Frank ODOH le doit à ses coéquipiers mais surtout à son entraineur, Josiasse SESSOU, qui ne manque pas de lui transmettre les astuces qui lui permettaient de tenir avec brio les buts quand il était plus jeune. De plus, Frank ODOH le doit à son sérieux au travail et au respect des consignes de son coach qui s’affiche visiblement comme le meilleur des entraineurs de gardien de ladite zone.

Anselme HOUENOUKPO