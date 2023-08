Niger/Menace d’intervention militaire de la CEDEAO: Les Evêques de l’Afrique de l’Ouest prennent position

Vues : 24

Les Conférences Episcopales Réunies de l’Afrique de l’Ouest ont fait une déclaration sur la menace d’intervention de la CEDEAO au Niger. Dans cette déclaration faite à Abudja le 04 août dernier et signée de Mgr Alexis Touabli Youlo, Evéque d’Agboville, les Evêques catholiques de la sous-région s’opposent à l’usage de la force pour le dénouement de la crise socio-politique au Niger. Ils évoquent les raisons de leur prise de position et les conséquences que cette menace d’intervention militaire de la CEDEAO va engendrer. Voici l’intégralité de leur appel à la retenue à l’endroit de tous les acteurs impliqués à cette crise.

CONFERENCES EPISCOPALES REUNIS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Abuja, le 4 août 2023

Objet : Lettre d’exhortation à la retenue et au discernement dans la gestion de la situation socio-politique au Niger.

Nous, les Cardinaux, Archevêques et Evêques des Conférences Episcopales Réunies de l’Afrique de l’Ouest, après concertation, sommes profondément préoccupés par la tension sous-régionale en lien avec la situation politique au Niger. Face aux évènements qui se déroulent actuellement dans notre sous-région, il est de notre devoir moral, spirituel et pastoral d’adresser cette lettre d’exhortation à tous les acteurs impliqués, de près ou de loin, dans la gestion de cette crise afin d’inviter chacun à faire preuve de retenue, de discernement et de responsabilité. II y va de la vie de nos peuples de l’Afrique de l’Ouest.

En gardant comme vision centrale “”intégrité des populations” et en mettant l’accent sur le respect de la dignité humaine et un sens élevé de la redevabilité devant les hommes, l’histoire et Dieu le Créateur, nous affirmons que rien ne peut justifier la création ou la facilitation d’un environnement destructeur pour nos populations. Aucun intérêt, projet individuel, national, régional, géopolitique ou confessionnel ne doit prévaloir sur la préservation de la vie, de la dignité humaine et de l’avenir des générations futures en Afrique de l’Ouest et au-delà.

Nous, vos pasteurs sommes convaincus, et 1’histoire des peuples nous enseigne, que la violence ne résout aucun problème, même pas celui qui est à l’origine de son déclenchement. Nous affirmons et insistons auprès de la CEDEAO et l’Union Africaine, pour dire que toute intervention militaire au Niger en ce moment, compliquerait plus la situation des populations du Niger, et de la sous-région qu’elle ne leur apporterait des solutions. Le terrorisme a déjà son bilan macabre de veuves, d’orphelins, de déplacés, d’affamés, de mutilés, ete. Les populations n’attendent pas que des Institutions régionales et africaines viennent alourdir ce bilan.

Le cas de Lybie demeure un exemple tragique des conséquences désastreuses sur la vie, la dignité et l’avenir des populations. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de telles situations et devons tirer des leçons pour que de tels événements ne se reproduisent plus, en particulier avec le Niger comme épicentre potentiel d’une crise similaire.

En tant que Conférences Episcopales, notre mission est intimement liée à la promotion de la réconciliation et de la paix. Nous croyons fermement que chaque être humain est appelé à vivre en paix et à être un artisan de paix, conformément aux enseignements bibliques et ceux des livres saints des autres confessions religieuses qui nous exhortent à œuvrer pour la réconciliation et la fraternité entre tous les peuples. La paix est un don précieux que nous devons cultiver et préserver ensemble. C’est comme une natte commune que nous devons tisser ensemble, chacun y apportant son fil.

Nous appelons donc tous les hommes, femmes et organisations nationales, sous-régionales et internationales à jouer un rôle positif dans l’apaisement des tensions et la promotion d’une paix durable. Les peuples de la région s’aiment, s’acceptent et cherchent continuellement à améliorer leur cohabitation. C’est un don naturel que nous devons soutenir et encourager. Chaque acteur et institution devrait accompagner positivement ce processus en favorisant le dialogue et la coopération.

Nous interpelons nommément les institutions régionales et sous-régionales telles que la CEDEAO et l’Union Africaine à faire preuve de responsabilité de l’histoire et à revisiter leurs missions respectives. En cette période critique et délicate, il est essentiel que ces organisations jouent un rôle actif dans la recherche de solutions pacifiques et durables, en mettant en avant les intérêts de la population et le respect de leur dignité.

En conclusion, nous vous invitons à répondre positivement à cet appel à la retenue, au discernement et à la responsabilité. Ensemble, travaillons pour bâtir un avenir de paix et de prospérité pour notre région et pour l’Afrique toute entière.

Que Dieu nous guide dans nos efforts pour la justice et la paix. Et qu’ll fasse de nous tous des artisans de paix, pour une Afrique toujours plus unie donc toujours plus forte.

Pour les Conférences Episcopales Réunies de l’Afrique de l’Ouest.

+ Mgr Alexis Touabli Youlo

Evéque d’Agboville

Président