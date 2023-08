Sociétas: Après le BAC, les études universitaires obligatoires ou non ?

Vues : 15

Ce nouveau numéro de votre rubrique sociétas s’est consacré aux études. Et cette fois-ci, il s’est adressé aux jeunes Béninois qui viennent de décrocher leur baccalauréat en vue de connaitre l’importance que revêt la poursuite des études pour eux. La plupart rencontrée souhaite poursuivre. Lire leurs raisons.

Aaron ALITANOU, nouveau bachelier

« Je préfère continuer à l’université »

« Oui je veux bien continuer mes études à l’université. En effet, moi je veux continuer mes études universitaires parce que c’est d’une très grande importance à mes yeux. C’est vrai que j’entends parfois des gens qui disent qu’après le bac, il vaut mieux faire une formation professionnelle. Je n’en disconviens pas, mais je préfère continuer à l’université pour avoir les diplômes. Une opportunité peut se présenter à moi et là je pourrais m’en sortir grâce à mes diplômes universitaires. »

Béatitudes AGUIDISSOU

« Je ne veux pas finir chômeur »

« C’est une bonne chose de poursuivre les études universitaires. Néanmoins je ne pense pas continuer, car le taux de chômage est élevé. Et je ne peux me permettre de passer trois ans et finir chômeur. J’ai fait le lycée technique en mode vestimentaires je préfère me perfectionner dans mon domaine quelque temps et enfin commencer par gagner mon pain. »

Charles Atchadé

« Ce n’est pas anodin de faire des études universitaires»

«Je viens d’avoir mon bac et j’ai hâte d’aller à l’université. C’est vrai que j’en ai beaucoup entendu parler de l’inutilité des études universitaires. Mais moi j’aime les études, mon rêve est de devenir avocat et ce n’est pas dans les centres de formations artistiques que je me formerai pour devenir un homme de droit. Et aussi, je crois que ce n’est pas la peine d’avoir le bac si on sait bien qu’on ne veut pas continuer les études universitaires. Les gens parlent également de chômage, mais je crois qu’il faut d’abord avoir le diplôme avant tout pour espérer avoir un job. Sans les études universitaires, qui sont ceux qui occuperont les grands postes, nous n’aurons même pas des médecins pour nous soigner ni les enseignants pour éduquer les enfants. Ce n’est pas anodin de faire les études universitaires, il y a toujours quelque chose à faire, il faut juste avoir la foi et bien étudier. Moi je compte vraiment poursuivre mes études universitaires et j’ai aussi le soutien de mes parents. Je profite de votre canal pour solliciter le gouvernement à construire d’autres amphithéâtres dans les universités publiques afin que la qualité de la formation que nous allons recevoir soit vraiment au top».

GBEGAN Jehovadrine, nouvelle bachelière

«Mon rêve est d’être une magistrate renommée »

« Je veux continuer les études universitaires pour atteindre mon objectif. Mon rêve est d’être une magistrate renommée. Je me suis toujours dit qu’il y a trop d’injustice dans le monde. Et pour y parvenir il faut que je poursuive mon palmarès. Ainsi, je ferai régner la justice.»

Ridoski Zounnon

« Je n’ai pas trop envie de continuer les études universitaires »

« J’ai eu mon Bac l’année passée mais, après un an d’expérience à l’Université, je n’ai pas trop envie de continuer les études universitaires. Je préfère suivre une formation professionnelle pratique en électricien bâtiment. Mais, tout dépend aussi des parents, ce sont eux qui veulent dépenser. Cela me permettra de créer mon propre business et exercer librement. Puisqu’il y a quelque chose, si je fais trois ans dans un centre professionnel où je me forme dans un métier, je pourrai déjà commencer par gagner de l’argent, contrairement à celui fait trois ans à l’université et pire, une université publique. Je crois qu’il faut que le gouvernement poursuive sa politique de construction des lycées techniques dans plusieurs villes du Bénin afin de permettre à nous jeunes apprenants de nous faire former dans un métier d’avenir ».

Léonce Bossou, nouveau bachelier

« Je veux faire l’Université pour atteindre mon ambition »

« Je viens d’avoir aussi mon Bac cette année. Pour cette question, moi, je veux faire l’Université. Je veux faire parce que je dois atteindre mon ambition. Pour atteindre cette ambition, il faut que je fasse l’Université. C’est un choix. J’espère faire l’EPAC et je suis en train de prendre des renseignements déjà ».

Reflore Gandaho

«Rien ne peut m’empêcher de poursuivre mes études universitaires»

« Rien ne peut m’empêcher de poursuivre mes études universitaires. Le diplôme reste roi puisqu’avoir un diplôme reconnu peut nous ouvrir de nombreuses portes. Je dois poursuivre mes études supérieures pour d’abord acquérir des connaissances et des compétences pointues, des méthodes de travail efficaces. C’est aussi un investissement pour un avenir meilleur puisqu’avec un bagage intellectuel, je serai plus facilement reconnu et plus crédible face à un recruteur. Et même si le marché de l’emploi n’est pas totalement favorable ici au Bénin, je pense que les études contribueront à faire quelque chose ».

