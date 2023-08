Fin de l’ultimatum de la CEDEAO: Les putschistes consolident leur pouvoir autour de ‘’ Wagner ‘’

Vues : 32

Après le coup d’Etat qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, la CDEAO avait donné sept jours à la junte, soit jusqu’à ce dimanche soir, pour le rétablir dans ses fonctions. En cas du non-respect de cette décision, l’organisation menace d’intervenir par la force. Le vendredi dernier, les Chefs d’Etat-major de l’organisation se sont réunis à Abuja et ont annoncé avoir « défini les contours » d’une « éventuelle intervention militaire » au Niger. Jusqu’à ce jour, les militaires du CNSP au pouvoir au Niger, n’ont donné aucun signe d’apaisement de la situation malgré que la CEDEAO ait envoyé des médiateurs. Ils s’entêtent et défient l’organisation sous-régionale. Pour se maintenir au pouvoir, ils se sont tournés vers le groupe Wagner présent au Mali. Selon les informations, la demande a été formulée lors de la visite du général Salifou Mody, au Mali voisin, où il a pris contact avec un représentant de Wagner pour faire face à une éventuelle intervention militaire. Comme ce fut le cas lors de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au #BurkinaFaso, le Colonel Assimi Goïta « conseille » et apporte « un appui logistique » aux putschistes de Niamey dans le but de « consolider » leur pouvoir.