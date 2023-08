Jeux de la Francophonie 2023: Le Bénin décroche une première médaille d’Or

Vues : 4

Le Bénin vient de décrocher sa première médaille en or depuis le début de l’édition 2023 des Jeux de la Francophonie. C’était le jeudi 03 août 2023 dans la discipline Sculpture/Installation.

Ce que vous devriez savoir : Les 9èmes Jeux de la Francophonie se déroulent à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. Le jeudi 03 août 2023, le Bénin a décroché une médaille d’or grâce à l’artiste talentueux Anthelme Lokossou, dans la catégorie Sculpture/Installation. Le sculpteur béninois, Anthelme Lokossou est monté sur la plus haute marche du podium du concours de Sculpture/Installation devançant le Malgache Fitiavana Ratovo Andriantseheno et le Togolais Kwami Dodji Agbetoglo. Lors de la remise du prix, toute l’assistance s’est levée pour chanter l’hymne national du Bénin et saluer le génie béninois. La Sculpture/Installation n’est pas la seule catégorie dans laquelle le Bénin est présent. Les Guépards des moins de 20 ans du Bénin y participent également et ont d’ailleurs occupé la 4e place au football.

Entre les lignes : Aussi, dans la discipline de Basket-ball féminin, le Bénin ne s’est pas laissé faire mais s’est finalement éliminé en quarts de finale. En effet, les Amazones du Bénin étaient toujours en lices pour les matchs de classements de la huitième de finale et à la cinquième place. Ainsi, lors de leur match comptant pour la demi-finale des matchs de classement, l’équipe du Bénin a pris le dessus sur celle du Congo sur un score de 48-43 (15-5, 11-8, 9-15, 13-15). Les Amazones ont très vite pris le devant des choses (26-13 à la mi-temps) et n’ont jamais pu être rattrapées par les Congolaises. Grâce à cette victoire, l’équipe du Bénin s’est qualifiée pour les finales des matchs de classement. En dehors de ses disciplines, le pays compétit de même dans d’autres disciplines comme le tennis de table, l’athlétisme.