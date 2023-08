Fédération béninoise d’Athlétisme: «Des athlètes ont amélioré leurs chronos surtout au niveau des catégories d’âge», dixit Viérin Dégon

Vues : 1

Le président Viérin Dégon

Ce que vous devriez savoir : Après le déroulement réussi de la phase nationale des championnats nationaux d’athlétisme 21 et 22 juillet 2023, le comité d’organisation et surtout le comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA), se réjouissent. C’est ce qu’on retient globalement de la récente sortie médiatique du président de la fédération, Viérin Dégon, le samedi 5 août 2023, sur la télévision nationale. Une sortie au cours de laquelle, il a apprécié le niveau d’exécution des projets mis en œuvre par la Fédération pour donner un bon niveau aux athlètes béninois qui participent aux compétitions hors du territoire national.

Ce qu’a dit le président Dégon : Intervenant en ce qui concerne le bilan, le président Viérin Dégon a indiqué que «ces championnats, cette année, ont été particuliers dans l’organisation et également dans les résultats». D’abord, a précisé le président, «les 1er et 2 juillet, nous avions organisé dans tous les départements une compétition que les ligues ont dirigée». Cela a permis de sélectionner les meilleurs pour la phase régionale qui s’est déroulée le 8 juillet à Natitingou, Parakou, Abomey, Grand-Popo et Cotonou. Ladite phase a été supervisée par les délégués envoyés par la Fédération dans chacun de ces points de regroupement des six régions. «Au terme, les meilleurs ont été sélectionnés et invités pour prendre part à la phase nationale de ces championnats. Ce sont donc les meilleurs des régions qui ont participé au championnat cette année », a souligné Viérin Dégon qui a informé ensuite que cette année, la fédération a introduit la prise des performances par le chronométrage électrique. « Donc, les temps qui ont été enregistrés cette année ont été les temps sécurités pris par un chrono électrique. Aussi, le Nigéria a participé à notre championnat avec une quarantaine d’athlètes. Ils étaient à la recherche des minimas pour les championnats du monde pour leur équipe de relais », a clarifié le président qui a soutenu que «des athlètes ont amélioré leurs chronos surtout au niveau des athlètes de catégories d’âge ». C’est alors qu’il s’est félicité des différents camps d’entraînement organisés au cours de l’année par la fédération à leur profit. « Nous avons enregistré des performances intéressantes et nous pensons que d’ici les années à venir nous pourrons faire parler de nous à l’étranger », a-t-il rassuré. Parlant des projets en cours au niveau de la fédération, le président de la FBA a expliqué la substance du Projet fédéral d’assistance aux athlètes et entraîneurs initié depuis 2018. Ce projet permet d’assister financièrement certains athlètes sélectionnés dans tout le Bénin et aussi les entraîneurs. Et suivant la nouvelle donne, «l’athlète ou entraîneur qui est dans le programme, est suivi. Il dépose son plan, un chronogramme pour être suivi par les ligues et la fédération. C’est ainsi que nous avons fait cinq à six mois de suivi et les résultats nous ont véritablement encouragé», a-t-il révélé avant d’annoncer la poursuite de ce programme. Concernant les camps d’entrainement DOA (Dividende olympique en athlétisme), le président a expliqué que ce projet a été initié en 2018. Il concerne unique les départements où la pratique de l’athlétisme est à la traîne. Ces camps consistent à regrouper les athlètes U16, U18 dans un centre et de les suivre pendant quelques jours. «En 2022 et 2023, la Fédération a reçu une autre subvention de World Athletics et les athlètes que nous sommes en train de suivre depuis 2022 sont en train de monter en puissance actuellement », a-t-il informé.

Entre les lignes : Il n’a pas manqué d’aborder d’autres points notamment le projet ‘’Sport au féminin’’ et le point de la participation des athlètes béninois les 14 et 15 avril 2023 à Tamalé, au championnat des espoirs (U16 et U18) des cinq nations qui a regroupé la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et le Bénin ; et à l’issue de laquelle le Bénin a glané 38 médailles. Il est également revenu sur la participation du Bénin aux championnats d’Afrique U16 et U18 à Ndola, aux championnats ouest africains à Lomé, et la présence athlètes béninois aux jeux de la francophonie où ils n’ont pas pu décrocher de médaille, mais ont fait de belles performances. Pour la compétition à venir, le président a annoncé que le Bénin sera aux championnats du monde à partir du 18 août prochain avec Noélie Yarigo (qualifiée).

Anselme HOUENOUKPO