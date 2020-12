AG élective à la FBA: Le congrès valide la gestion du président Dégon et le réélit pour 4ans

Le président Viérin Dégon reconduit

L’assemblée générale élective de la Fédération béninoise d’athlétisme organisée à Abomey, a consacré à nouveau, Viérin Dégon, président du comité exécutif de ladite fédération. En lutte avec Alfred Gnanguènon, le président sortant, garde le flambeau avec 25 voix contre 07 voix pour son challenger. Ainsi, le président Dégon est autorisé à poursuivre sa politique de développement de l’athlétisme entamée il y a quatre ans sur les 4 prochaines années. “Je vous remercie pour cette nouvelle confiance », a informé le président réélu avant d’assurer «j’ai plus que jamais besoin de tout le monde pour développer la discipline». On note donc qu’il y aura une poursuite de sa politique d’émancipation de la discipline et que cela doit se passer dans l’union de tous les membres de la famille de l’athlétisme. Le président Viérin Dégon reste donc fidèle à sa pensée de départ : celle qui appelle à la paix et à la tranquillité dans la famille de l’athlétisme.

A souligner qu’à l’ouverture des travaux de l’assemblée générale, le Secrétaire général du Cnos-Ben, Fernando Hessou, a félicité le comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme, pour sa gestion et surtout pour la tenue régulière de cette assemblée générale à bonne date.

Représentant le ministre des sports, Bonaventure Coffi Codjia, directeur du sport d’élite s’est réjoui de l’attachement aux bonnes valeurs que la fédération a adopté. «La fédération béninoise d’athlétisme n’a pas dérogé à la tradition en organisant cette assemblée générale», a-t-il souligné avant d’inviter les délégués à réfléchir sur comment faire pour l’atteinte des objectifs qu’ambitionnent les réformes entreprises par le gouvernement. «Vous êtes les acteurs privilégiés du développement de l’athlétisme. À cet effet, veuillez revisiter le management des différents organes dirigeants de cette fédération», a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté que les travaux aboutissent à l’élection d’un bureau capable d’insuffler un nouveau souffle pour le rayonnement de la discipline. Il faut rappeler qu’avant les élections, les congressistes ont validé à l’unanimité les rapports moraux d’activités et financiers respectivement présentés par le président sortant, Viérin Dégon, Achille Aïhou, le secrétaire général et de Rachelle Godonou, la trésorière.

Les délégués marquent leur accord

Lire le nouveau bureau élu de la Fba

Président : Abalo Viéron Dégon (25 voix pour 7 contre)

1er vice-président : Bakri Sarou Bio (32 voix)

2e vice-président : Diane Beldose Monwadjo (30 voix)

Secrétaire général : Achille C. Togbétchè Aïhou (30 voix)

Secrétaire général adjoint : Maurice Viho (32 voix)

Trésorier général : Rachelle Prisque Godonou (21 voix)

Trésorier général adjoint : Alain Cossi Bossou (29 voix)

Responsable à l’organisation : Okry Christophe Nonvignon (31 voix)

1er Responsable adjoint à l’organisation: Théophile Bokossa (23 voix)

2e Responsable adjoint à l’organisation : Pirenne Houessou (25 voix)

3e Responsable adjoint à l’organisation : Daniel W. Gnami (25 voix)

Officiel technique : Franck J. J. Hounkanlinkpè (30 voix)

Membre individuel : Philbert Ronaldo Padonou (30 voix)

1er Membre féminin : Carole Mawugnon Agossou (23 voix)

2e Membre féminin: Lucrèce Mahoutin Kotin (23 voix)

Anselme HOUENOUKPO