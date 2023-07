Signature de trois conventions de coopération au profit des MPME: La CCI-Bénin concrétise son ambition de faire du Bénin la ‘’ Vallée de la Qualité ‘’

Vues : 2

Photo de famille à l’issue de la signature des conventions

Ce que vous devriez savoir :La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a signé trois conventions de coopération avec l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), l’Agence Nationale de la Métrologie (ANM) ainsi que l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP). Lesdites conventions ont été signées, le lundi 10 juillet 2023,dans le cadre du déploiement des activités du Programme d’accompagnement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à l’obtention de différentes autorisations de mise sur le marché des produits agro-alimentaires, de l’Autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires et de la Certification qualité sont désormais déployées.Les directeurs de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), de l’Agence Nationale de la Métrologie (ANM) et de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) ont procédé respectivement à l’échange des parapheurs après la signature des conventions avec la CCI-Bénin. Au cours de la cérémonie, les trois structures ont promis donner satisfaction aux entreprises au niveau national à travers cette initiative en cours depuis 2020.

Que disent les responsables : Selon le Secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Raymond AdjakpaAbilé, l’institution consulaire entend faire du Bénin la ‘’ Vallée de la Qualité ‘’ grâce à son Programme d’accompagnement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à l’obtention des différentes autorisations de mise sur le marché. « A la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin, nous avons un rêve, un rêve porté par le président de la Chambre de Commerce. C’est que le Bénin devienne la Vallée de la Qualité, la Vallée de la Qualité des produits agro-alimentaires, la Vallée de la Qualité des produits cosmétiques et la Vallée de la Qualité pour tous les produits qui peuvent avoir le Label ‘’made in Bénin’’ », a-t-il indiqué. Pour la concrétisation de ce rêve, il invite les diverses structures engagées à travailler pour des produits de qualité, des entreprises pérennes afin que le secteur privé puisse grandir et faire prospérer le Bénin. Les différentes parties prenantes ont à tour de rôle remercié la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin pour les efforts inlassables qui sont faits au profit des Entreprises.



Assise Agossa