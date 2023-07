Societas: Des Béninois dévoilent leur surnom en couple

Vues : 2

Quand il s’agit de s’appeler, les couples ici au Bénin n’ont pas les mêmes habitudes. Et ceci pour plusieurs raisons. Découvrez dans ce numéro de votre rubrique Societas comment des Béninois se surnomment quand ils sont en couple.

Sossa Gilbert, Mécanicien auto à Godomey

« Je n’ai pas une appellation fixe »

Sossa Gilbert

Je ne désigne pas ma femme avec une appellation précise. Il m’arrive de l’appeler directement par son prénom ou par le prénom de notre enfant Mahougnon “Mahougnon non”. Mais c’est rare. Ça ne me gênerait pas qu’elle m’appelle aussi par mon prénom. Mais elle préfère dire aussi “Mahougnon to”. Et cela crée plus d’harmonie et de respect entre nous. Je trouve que c’est une bonne chose. Si j’ai quelque chose à demander à tous ceux qui me lisent, c’est leur dire qu’ils sont libres d’appeler leur femme selon le prénom qu’ils souhaitent. Pourvu que cela n’entraîne pas le désordre ou le désaccord dans le foyer.

Ghislain Donami Dossou

“Je l’appelle bébé”

Ghislain Donami Dossou

Parfois je l’appelle maman Jason. Sinon très souvent, j’aime l’appeler Bébé. Je l’appelle par comme ça parce qu’elle est la prunelle de mes yeux. Comme le terme l’indique si bien, un bébé exige l’attention, l’amour, la tendresse et mérite qu’on prenne soin de lui.

Sostherne Amoussou

Sostherne Amoussou, Acteur politique

« Je l’appelle Maman et elle m’appelle Papa »

Je l’appelle Maman et elle m’appelle Papa. C’est pour donner une bonne éducation morale aux enfants à la maison. Aujourd’hui, il est écrit dans le Coran et dans la Bible que l’homme doit quitter ses parents et se rattacher à sa femme et ils deviendront un. Hier, c’est ta maman qui te préparait à manger mais aujourd’hui, celle qui te prépare à manger, c’est ta femme. Elle est comme ta maman. A la place de ta maman, elle aura des enfants pour toi. Quand les enfants apprennent qu’on appelle leur maman « Maman », ils vont répéter les mêmes choses. N’empêche qu’ils ne connaissent pas le nom de leur maman. Il y a nécessité de faire comprendre à tous que tu l’as prise comme femme, tu la considères comme ta maman. Elle peut te conseiller. C’est elle qui est notre dernier rempart si nous avons chuté en toute chose. Moi, ma femme m’appelle « Papa ».

Gildas Singba, mécanicien vélomoteur à Houédonou

« Je l’appelle “maman Chanso” »

Gildas Singba

Moi j’appelle ma femme “maman Chanso” et elle m’appelle “papa Junior”. Chancelle est notre 2ème enfant. Elle est une fille. Donc, la maman a pris le prénom de la fille et moi l’homme, le prénom du garçon. Cette façon de faire nous permet de nous respecter. Nous avons trouvé que nous appeler par nos prénoms n’offre pas un signe de respect vu que nous avons commencé par avoir des enfants. Le père et la mère sont des êtres à respecter. Et il faut l’apprendre aux enfants dès maintenant. Appeler son père par son prénom est un manque de respect chez moi. Je n’ai jamais vu ou entendu mes parents s’appeler par leurs prénoms. Voilà pourquoi j’ai choisi le faire comme ça aussi. Et ma femme est d’accord avec moi.

Quentin Koukpesso

Quentin Koukpesso

« Elle m’appelle ‘’Djêtô’’ »

A la maison, Moi et madame, on s’appelle « Papa et Maman ». Mais quand il y a des étrangers ou un groupe de personnes quelque part, on s’appelle à travers nos panégyriques. Et moi, elle m’appelle « Djêto ». C’est pour nous valoriser et nous respecter. Sinon avec les enfants ou avec une autre personne dans la maison, vous allez commencer par appeler vos noms directement alors que vous êtes déjà Papa et Maman. Il faut qu’on se respecte un peu.

Romain Hessou, graphiste

« De Maman Ben elle est devenue Hooonon pour moi »

Hessou Romain

Moi ma femme, au début de notre relation, je l’appelais par son prénom, elle s’appelle Martine. Depuis que nous avons eu notre premier enfant qu’on a nommé Ben, elle est devenue Maman Ben. Donc je l’appelle Maman Ben. Par la force des choses, elle a fait des jumelles. Comme vous le savez, chez nous dans la tradition, celle qui a fait des jumeaux est appelée naturellement Hooonon pour la femme et Hoootô pour l’homme. Donc actuellement je l’appel Hooonon.

Max Mahuna Mariano, Imprimeur

« Je l’appelle naturellement Chérie »

Max Mahuna Mariano

A la maison, je l’appelle naturellement « Chérie ». Je la distingue de cette manière parce que c’est un langage universel et je trouve que c’est trop cool de l’appeler comme cela. C’est vrai qu’elle a un prénom (Alice), mais rarement je l’appelle par son prénom. Je peux appeler son prénom quand on est en groupe, mais quand on est en tête-à-tête, je dis seulement « Chérie » pour plus d’harmonie dans le couple. Vous ne savez pas pourquoi je le dis. C’est parce que certaines femmes n’aiment pas qu’on les appelle « Chérie » devant un monde. Elles préfèrent leur prénom pour se sentir à l’aise. Devant les enfants ça ne gêne pas. Je l’appelle « Chérie » et elle aussi m’appelle « Chéri».

Papa Peace

« Je l’appelle maman suivi du prénom de mon enfant »

Je l’appelle maman suivi du prénom de mon enfant. Pourquoi ? Je pense que quand je l’appelle ainsi, l’enfant doit aussi savoir qu’il y a une affection entre papa et maman. Ça éduque également les enfants. C’est pourquoi moi j’appelle ma conjointe maman tel. Si je dis maman Peace , elle répond aussi par papa Peace . Depuis que nous sommes ensemble et après notre premier enfant, c’est comme cela que je l’appelle. C’est une manière qui est relative puisqu’il y a d’autres qui appellent leur conjoint ou conjointe par leur prénom ou par chérie et autres. Quand vous appelez votre conjoint par son prénom je crois que cela a un impact sur les enfants puisqu’il y a d’abord le manque de respect et les enfants aussi voient que c’est permis d’appeler le nom des personnes âgées. Je crois que c’est d’abord l’éducation de base. J’aurais préféré qu’à la maison on donne une bonne éducation aux enfants puisqu’ils nous imitent.

Dame Yolande

« Je ne l’ai jamais appelé par son prénom»

Dame Yolande

« Pendant notre période de concubinage, le l’appelle souvent par « chéri », « mon amour » et autres. Mais jamais par son prénom. Je ne l’ai jamais appelé par son prénom d’ailleurs que ce soit en famille, à la maison ou entre ses collègues. En fait, j’adapte le surnom au regard de l’endroit où on est. Mais jamais par son nom. A la maison, je l’appelle par le nom de notre premier enfant ou par « chéri » même devant les enfants. Même chose dans sa famille ou la mienne.

Edjidé Rebecca, commerçante

Edjidé Rebecca, commerçante

« Je l’appelle Papa »

Mon conjoint s’appelle ‘’Papa’’. Je l’appelle comme ça pour que nos enfants nous respectent parce que si on ne le fait pas et que nos enfants grandissent, ils ne peuvent pas nous respecter comme cela se doit. C’est pour cela que j’appelle mon conjoint ‘’Papa’’ et lui-même m’appelle ‘’Maman’’. Ce n’est pas mon papa géniteur, mais c’est lui qui connait là où je dors, je me réveille à temps. Je fais tout.

ASSIKIDANAN Théophile, Entrepreneur agricole

« Il n’est pas bon d’appeler le nom de sa femme »

ASSIKIDANAN Théophile

Je l’appelle par le nom de sa fille, notre aînée. Je l’appelle « Iya Boukola ». Je ne dois pas l’appeler avec son prénom devant ses enfants pour lui montrer un signe de respect. Je dois la respecter. Il est vrai que les enfants connaissent notre nom. C’est une éducation qu’on a eue de nos parents et on doit poursuivre cela. Aussi, au moment où on se cherchait, il n’y avait pas un surnom qu’on s’est donné. C’est mon cœur, c’est ma femme et c’est ma vie. Mais, je l’appelle avec le nom de sa fille aînée. Il n’est pas trop bon d’appeler le nom de sa femme devant ses enfants. Elle peut aussi appeler ton nom devant les enfants. Et si les gens entendent cela, ils vont voir qu’il n’y a pas de respect dans cette famille.

