Me Jacques Migan sur les polémiques autour de ses propos: « A aucun moment, je n’ai incité ni suscité un 3ème mandat… »

Vues : 2

La spéculation intellectuelle de l’ancien bâtonnier Jacques Migan, sur le 3è mandat du président Patrice Talon et la décision rendue suite au recours formulé contre sa personne devant la Cour constitutionnelle ont été l’objet d’un débat au cours de l’émission 5/7 actu matin de l’Ortb. Etaient présents sur le plateau, Me Jacques Migan, Francis Euloge Atadé, analyste politique et Paul marie Houessou, théoricien de la gouvernance d’Etat.

Ce qu’en dit Jacques Migan : Au cours de l’émission, l’ancien bâtonnier a encoreune fois apprécié les démarches devant la Haute juridiction, de ceux qui ne partagent pas ses points de vue avant de donner son avis sur la décision rendue par les sages dela Cour.Revenu sur ses propos d’antan, Jacques Migan dit avoir exprimé la volonté du peuple qui apprécie Patrice Talon et sa mission et non appelé à un 3è mandat. Il a souligné qu’en l’état de la constitution, le chef de l’Etat ne peut pas faire un troisième mandat puisque la loi ne lui permet pas de faire deux mandats consécutifs dans sa vie malgré qu’il soit toujours en âge d’être candidat. « A aucun moment, je n’ai incité, je n’ai suscité, j’ai dit ce que je pense tout en respectant les normes constitutionnelles », dit-il.En cas de révision de la Constitution, il fait savoir que c’est du domaine réservé des députés à l’Assemblée nationale et ils doivent remplir certaines conditions bien précises. S’agissant de la décision rendue par la Cour, l’ancien bâtonnier a rappelé que la haute juridiction a elle-même souligné que ses propos n’ont pas la teneur de déclaration incitant à la remise en cause de l’ordre institutionnel. Hormis les différents commentaires autour de cette affaire, Me Migan a fait savoir que le problème qui se pose n’est pas au niveau de plusieurs mandats mais plutôt, le fait de savoir le système démocratique qu’il faut pour le Bénin et la gouvernance qui doit suivre. « Ce qui préoccupe les gens, c’est qu’est-ce qu’il faut faire pour notre pays, pourquoi, parce que les cultures ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes, le développement n’est pas lemême, les ambitions que nous recherchons n’ont rien à voir avec ce que recherche le Nigéria qui est à côté », explique-t-il,déplorantle fait que l’Etatbéninois copie le système démocratique des autres pays.Me Jacques Migan suggère cependant une harmonie entre les populations béninoises pour la pérennisation d’un système démocratique conforme à leur culture, ambition et développement.

Que dit Francis EulogeAtadé : Sur l’émission 5/7 actu matin de l’Ortb, l’analyste politique Francis EulogeAtadé, a fait observer que la décision de la haute juridiction est sans recours et qu’il la respecte. En revanche, il condamne Me Jacques Migan de globaliser le peuple lors de sa déclaration alors qu’il s’agit de certains citoyens. « S’il globalise c’est à croire que tout le peuple béninois adhère…S’en tenir simplement aux opinions recueillies sur le terrain c’était insuffisant pour qu’il aille à une telle déclaration », affirme-t-il. En remontant dans l’histoire, il a rappelé queFatouma Amadou Djibril ex-ministre de l’Agriculture a tenu des propos similaires et disait que si le peuple veut, Boni Yayi pourrait faire un troisième mandat mais qu’elle a été déchargée dans le prochain remaniement puisqu’elle aurait dévoilé des confidences. L’analyste politique Francis EulogeAtadé n’a pas manqué de se prononcer sur le problème de l’offre démocratique et les nouveaux paradigmes que prône Me Jacques Migan. Selon lui, il faut une alternance au pouvoir afin de permettre à chaque citoyen de faire son expérience mais ceci, grâce au peuple béninois.

Que retenir des propos de Paul marie Houessou : En posture de littéraire, le théoricien de la gouvernance d’Etat, Paul marie Houessoudit avoir analysé de fond en comble la déclaration de Jacques Migan. Selon lui, l’ancien bâtonnier n’a pas explicitement parlé de 3e mandat mais le descriptif qu’il a fait lors de l’émission suscite un 3èmemandat. A l’entendre, l’ancien bâtonnier aurait simplement dit « non » quand on lui avait demandé si Patrice Talon briguera un troisième mandat. Il s’est dit insatisfait de la décision de la Cour constitutionnelle, pas dans le vœu de condamner Jacques Migan. « Nous respectons tous la décision prise par la cour sauf que nous ne sommes pas en fait satisfaits. Vous savez,c’est simplement va-t-il être candidat pour un troisième mandat ou non qui a fait près de 29 morts au Sénégal et je pense que de votre position de responsable politique,il est important de tenir compte de ce contexte avant de faire des déclarations », a-t-il laissé entendre.