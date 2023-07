Clôture de l’année pastorale 2022-2023: Plusieurs nominations, de nouvelles paroisses créées dans le Diocèse de Dassa

Vues : 8

(Les communautés catholiques d’Oké-Owo, de Ouèssè Wogoudo et de Tankossi honorées)

Mgr François G. Gnonhossou, Evêque de Dassa-Zoumè

L’Evêque diocésain de Dassa-Zoumè, Mgr François G. Gnonhossou, a procédé à un redéploiement qui a donné lieu à la nomination de nouveaux prêtres et responsables religieux au titre de l’année pastorale 2023-2024 dans le diocèse de Dassa- Zoumè. Cette décision de nomination est intervenue, le 21 juin 2023, à la fin des travaux de la clôture de l’année pastorale 2022-2023. Après avis du Conseil épiscopal et conformément au canon 523 du code de droit canonique confiant à l’Evêque la provision d’office du curé, des normes réglementant la constitution, des obligations et droits des vicaires pastoraux, l’Evêque, François G. Gnonhossou, a procédé à des changements au niveau des offices ecclésiastiques de son diocèse. Objectif de cette décision du clergé, renforcer la vie organisationnelle dudit diocèse. De ce fait, trois nouvelles paroisses ont été créées dans plusieurs localités du diocèse dont notamment les paroisses Saint François Xavier d’Oké-Owo, Sainte Marie Auxiliatrice de Ouèssè Wogoudo et Saint Pierre Claver de Tankossi. La création de ces nouvelles paroisses réjouit la communauté des fidèles catholiques notamment celle de la localité d’Oké-Owo dans l’arrondissement de l’Okpara, commune de Savè.

Père Ignace Batcho, Curé Fondateur de la paroisse Saint François Xavier d’Oké-Owo

A l’annonce de cette heureuse nouvelle, les chrétiens catholiques d’Oké-Owo, ont fortement exprimé leur enthousiasme et salué le père Claude Tossou qui depuis des années menait les démarches pour la création de cette paroisse et qui a été d’un grand secours pour l’accroissement spirituel de cette communauté. Un vibrant hommage est rendu à l’esprit de grandeur de Mgr François G. Gnonhossou, tout en rendant grâce à Dieu Tout Puissant. A la tête de cette paroisse, Saint François Xavier d’Oké-Owo, se trouve désormais le Curé fondateur Père Ignace Batcho, qui a la mission de poser les fondations de ladite paroisse. Les populations ont accueilli sa nomination avec joie et implorent Dieu de l’accompagner dans la mission qu’il lui a confiée. Depuis 1932 qu’existe la communauté catholique d’Oké-Owo, c’est la première fois que l’Evêque a pris la décision de la création de cette paroisse et de mettre à sa disposition un responsable religieux résident. Les paroissiens, à quelques mois du centenaire de la fondation de leur communauté, rendent infiniment grâce et réaffirment leur détermination à l’enracinement du Christ dans la région.

Abbé Dieudonné segla, Curé Fondateur de la paroisse Sainte Marie Auxiliatrice de Ouèssè Wogoudo

Ils ont associé à leurs intentions l’Abbé Dieudonné Sègla, précédemment Vicaire d’Oké-Owo et désormais nommé Curé Fondateur de Sainte Marie Auxiliatrice de Ouèssè Wogoudo. A ce Pasteur qui avait partagé la parole de Dieu à Oké-Owo, les chrétiens catholiques ont rendu un hommage mérité en lui souhaitant une réussite dans sa mission. Le nouveau curé de Saint Pierre Claver de Tankossi a aussi reçu les mêmes hommages et prières à Oké-Owo.