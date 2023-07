Equipement des équipes nationales du Bénin: Le ministère des sports signe une convention avec Puma

Vues : 32

Le ministre des sports du Bénin et le représentant de la marque PUMA échangeant les parapheurs

Le Gouvernement béninois à travers le ministère des sports et la marque Puma sont entrés en partenariat. C’est à travers la convention dont la signature officielle a été faite, le mardi 11 juillet 2023, au ministère des sports. Le ministre Oswald Homéky a représenté le gouvernement béninois alors que l’équipementier l’a été par Harald Höfer. Ce partenariat permettra, sur l’ensemble du territoire, aux pensionnaires des classes sportives de bénéficier des équipements aux standards internationaux. Outre ces apprenants des classes sportives, les athlètes des différentes équipes nationales du Bénin, sont aussi concernés par ce partenariat qui va, dans un premier temps, durer 5ans. Ainsi, l’apparence des sportifs béninois qui fera partie des équipes nationales sera la même qu’ils soient des footballeurs ou handballeurs ou gymnastes ou volleyeurs, ou des classes sportives etc. Et l’équipementier retenu est Puma qui, suite à cette convention, signera des conventions spécifiques avec les différentes fédérations sportives.

Ce qu’en disent les signataires : Avant de signer les documents, les deux hommes ont fait des précisions. «Nous avons décidé de marcher avec Puma. C’est lui qui sera notre équipementier. Il y aura des conventions spécifiques avec chacune des fédérations qui définiront les besoins en équipement et les conditions de la collaboration », a expliqué le ministre des sports, Oswald Homéky pour qui, la signature de cet accord est une manière de régler plusieurs soucis liés à l’équipement des sportifs béninois, surtout quand ils représentent le pays à l’extérieur. «Nous réglons définitivement par la signature de ce partenariat la question de la qualité des équipements que nous mettons à disposition de nos jeunes enfants notamment du programme des classes sportives et de nos athlètes toutes disciplines confondues », a-t-il souligné. Quant au représentant de la marque internationale Puma, Harald Höfer, il a salué et remercié autorités béninoises pour leur engagement à ce partenariat. Il a ensuite promis que Puma veillera à la mise en application effective des closes et rassurer que tout se passera bien.

Entre les lignes : Le Bénin présente à travers tous les programmes ambitionne changer son image. Et c’est en cela qu’il est important que l’apparence des sportifs des équipes et des athlètes change aussi pour refléter ce que nous le pays devient. Il est donc clair qu’avec cette entente entre PUMA et le Bénin, les sélections nationales du Bénin auront des accoutrements de qualité et uniforme. A souligner que ce partenariat sera renouvelé en cas où les deux partenaires, le gouvernement béninois et Puma aurait trouvé de satisfaction lors de sa mise en œuvre.

Anselme HOUENOUKPO