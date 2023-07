Tête-à-tête entre Talon et Tinubu: Vers la redynamisation des relations entre le Bénin et le Nigéria

A lendemain de l’ouverture des frontières entre le Bénin et le Nigéria, le président de la République, Patrice Talon a rendu une visite de courtoisie à son homologue nigérian Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. C’était le vendredi 07 juillet 2023. Cette rencontre intervient également à la suite des échanges que les deux Chefs d’Etat ont eu au sommet sur le nouveau pacte mondial de financement à Paris. A cette occasion, ils avaient réaffirmé leur ferme engagement et volonté de fédérer les efforts entre leurs deux pays pour relever des défis dans la sous-région. Cette rencontre augure un meilleur lendemain pour les populations de part et d’autre des frontières. D’après nos informations, cette visite de courtoisie du président béninois Patrice Talon a pour objectif d’échanger avec son homologue nigérian sur les nouveaux axes qui avantageront les deux nations afin d’impacter positivement plusieurs secteurs d’activités pour une nouvelle dynamique entre les deux pays.

