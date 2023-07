1ère conférence régionale de l’Auf à Dakar: Félicien Avlessi, Marcelin Zannou et autres participent aux travaux

Vues : 10

Le Recteur de l’UAC Félicien AVLESSI et Marcelin Zannou

Le Recteur de l’université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, et d’autres représentants des universités du Bénin ont participé à la première Conférence Régionale des Recteurs et Présidents des Etablissements membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique de l’Ouest. La rencontre s’est tenue du mercredi 05 au jeudi 06 juillet 2023 à Dakar au Sénégal. L’objectif de cette grande rencontre est de créer un brassage entre les écoles, afin de faciliter le partage d’expériences en identifiant les possibilités de partenariat entre les établissements membres de l’AUF sur des thématiques prioritaires de la sous-région en l’occurrence la stratégie de l’AUF courant 2021- 2025.Au total, cinq (05) établissements béninois, membres titulaires de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), ont pris part à ce rendez-vous. Notamment l’Université d’Abomey-Calavi représentée par le Recteur Félicien Avlessi ; l’Université de Parakou représentée par le Recteur Bertrand SogbossiBocco ; l’Université Nationale d’agriculture qui a eu comme représentant le Vice-Recteur CarolleAvocèvouAyisso. L’Institut Supérieur des Métiers de l’audiovisuel (Isma) représenté par son Président Fondateur, Marcellin Zannou, et Pigier Bénin représenté par le président Victor VihotogbéAssogba.Pendant deux jours, ils ont discuté autour des mécanismes pertinents pour assurer l’entreprenariat étudiant ainsi que l’employabilité des diplômés formés dans les écoles d’une part, et la mise en réseau desdites écoles pour assurer une formation de qualité, d’autre part.

Au terme des travaux, la partie béninoise composée des cinq établissements a obtenu le statut de Membre Titulaire de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

Assise Agossa