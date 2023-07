Tennis open Abake’s Foundation au ‘‘Bénin Tennis Club’’ : Des kits scolaires pour gratifier tous les participants

Vues : 3

La photo de famille après la remise des sacs solaires aux meilleures

Ce que vous devriez savoir :Fidèle à sa ligne directrice, la Fondation Abakè de Abakè De Rosa Assongba a de nouveau fait des heureux. Cette fois-ci, c’est dans le rang des pratiquants du lanw tennis de AkpakpaDodomè. En effet, pour accompagner les enfants qui s’adonnent à cette discipline, la Fondation que pilotent la présidente,AbakèDe Rosa Assongba, et la coordonnatrice,Cherita Walter, a initié un tournoi dénommé « Tennis open Abake’sFoundation ». Démarré le mardi 4 juillet, cette compétition a pris fin le samedi 8 juillet 2023, au Bénin Tennis Club d’Akpakpa. La grande finale chez les garçons a vu Béni Gandonou prendre le dessus (3 sets 1) sur Pacôme Kakpo chez les 18ans et moins. Le tournoi a connu également les participations des 18ans et moins filles, des 12ans et moins (filles et garçons) et des 8ans et moins (filles et garçons). Pour encourager les vainqueurs mais aussi l’ensemble des participants, la Fondation a offert des kits scolaires. Si les meilleurs de ce tournoi tenu en collaboration avec l’ONG Play Your Game qui milite pour l’épanouissement des jeunes via le Tennis et les études ont eu droit à un sac solaire (permet de recharger les téléphones, les lampes torche etc) et du matériel didactique, tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller loin dans le tournoi ont eu des fournitures scolaires.

Ce qu’en disent les donatrices et bénéficiaires :Les enfants ainsi que leurs responsables n’ont pas eu autre mot que merci pour faire savoir leur satisfaction. « Nous vous promettons de bien travailler à l’école et d’être sages. Merci à Abake’sFoundation qui pense toujours à nous », a déclaré Béni Gandonou. Pour le président de l’ONG Play Your Game et président du Comité d’organisation du tournoi, Alphonse Gandonou, cette présence de la Fondation Abakè est la preuve que l’organisation est très attachée à l’épanouissement des jeunes. «Ce n’est pas la quantité, mais le geste qui compte. Je tiens au nom des parents à dire merci aux responsables de la Fondation », a-t-il mentionné. Quant à Abakè de Rosa, elle se dit ravis d’avoir une fois encore donné de la joie au tour d’elle avant de laisser entendre que «c’est dans le plaisir qu’on réalise son rêve».

Par ailleurs : Cette action est la nième que réalise la fondation pour susciter l’envie chez les jeunes tennismen.

Anselme HOUENOUKPO