Fédération Béninoise de Gymnastique :Léonide Isidore Gbaguidi rempile, Selo Arthur entre dans le ComEx

Les membres du comité exécutif mandat 2023-2027

De quoi il s’agit :Les travaux de l’Assemblée Générale Elective de la Fédération Béninoise de Gymnastique ont eu lieu le samedi 8 juillet 2023, au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Et comme on pouvait s’y attendre, le président sortant, Léonide Isidore Gbaguidi, a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans. 24 voix sur 24 est le score par lequel il a succédé à lui-même pourpoursuivre les œuvres entamées durant le mandat écoulé.

Ce qu’a dit l’heureux élu : Il a d’ailleurs donné un bref aperçu sur ses ambitions au terme des élections. «Je pense que nous sommes en train d’écrire de belles pages du sport béninois en général et celle de la gymnastique en particulier. Les grandes actions que nous aurons à mener au cours de ce mandat sont connues. Il s’agit de perpétuer ce que nous savons déjà très bien faire: Former les athlètes ; former les juges ; former les différents encadreurs ; former les entraineurs », a-t-il déclaré. On note qu’il n’envisage pas rompre avec la formation qui a toujours caractérisé sa gestion au cours de laquelle le Bénin est régulièrement présent dans les différentes compétitions de la sous-région et même du continent avec des médailles au niveau de toutes les catégories. « Comme nous savons bien le faire, il s’agira aussi de continuer à mobiliser nos efforts chez nos partenaires. Il s’agira également de continuer à cueillir des médailles au haut niveau du sport, au niveau africain et au niveau mondial», a-t-il laissé entendre heureux de garder la main pour toujours impacter le développement de la discipline au Bénin.

Par ailleurs :Dans ce nouveau bureau, on retrouve au poste de responsable Adjoint à la Communication, Arthur Selo du site Banouto. Avant la tenue des élections, les participants à cette assemblée générale élective ont eu droit aux différents rapports (moral et financier) qu’ils ont adoptés par acclamation.

La composition du nouveau bureau

Président : GBAGUIDI Léonide Isidore

1er Vice-Président : GNONLONFOUN J. Simplice Brice

2è Vice-Président : AZANDOSSESSI Nicéphore

Secrétaire Général : DADJO Patrick Constant

Secrétaire Général Adjoint : DEGUENON Nadine Ayitchégnon

Trésorier Général : DAZOGBO Gbémonnou Parfait

Trésorier Général Adjoint : AHOGNISSE A.G Fernand

Responsable à la communication : GBAGUIDI ASSOGBA Boris

Responsable Adjoint à la Communication : SELO Sessi Arthur Sam

Membre femme : AGOSSOU Prisca

Membre Juge : SOSSA HouefaAngella

Responsable à l’organisation : NOUGBODE Hyacinthe

1er Adjoint à l’organisation : CODJA Cyrille Z.D

2è Adjoint à l’organisation : TOWENDO Sègnon Orphée Firmin

3è Adjoint à l’organisation : AGO MéléBénédicta

Commissaires aux comptes : ALAPINI Yvon

Anselme HOUENOUKPO