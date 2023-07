Hadj 2023: Les 306 premiers pèlerins béninois de retour au bercail ce 7 juillet

Vues : 22

Atterrissage des pèlerins

Après un séjour en Arabie Saoudite, pour les rites du pèlerinage, les 306 premiers pèlerins béninois sont du retour au pays. Ils ont atterri par vol Tk 5325 affrété par le gouvernement très tôt dans la matinée de ce vendredi 07 juillet 2023 à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. D’autres vols sont également prévus conformément au calendrier afin de permettre aux pèlerins béninois de rejoindre leurs familles respectives. A leur descente, ils ont décerné un satisfecit à l’organisation. Selon leurs témoignages, toutes les séquences se sont bien déroulées, qu’il s’agisse de l’aller, du séjour sur les différents lieux de rites et le retour, tout s’est passé dans les mêmes conditions de satisfaction. Ainsi, avec ce respect du calendrier du pèlerinage, au regard des réformes opérées dans ce secteur, on peut déjà noter que les fruits portent la promesse des fleurs. Tout ceci a été possible grâce à l’accompagnement constant du gouvernement et le Comité d’Orientation et de Supervision ( COS/ Hadj), l’organe de mise en œuvre des réformes dans ce secteur. En Arabie Saoudite, les pèlerins ont bénéficié de l’appui constant de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume de l’Arabie Saoudite Adam Bagoudou.

Le diplomate s’est montré attentif et est resté à l’écoute de leurs diverses préoccupations. Vu la bonne organisation de l’édition 2022 et de celle-ci, il s’avère être important de maintenir le cap pour les éditions prochaines.

Il faut noter que cette année, 4600 pèlerins béninois ont foulé la terre sainte saoudienne contre 2083 en 2022. La première vague a pris le départ de Cotonou le 11 juin 2023 sous les auspices du ministre des affaires étrangères, Olushegun Bakari.

Encadré

Koudous Agueh félicite le gouvernement pour l’organisation réussie du Hadj 2023

Le Général Civil, Koudous Agueh

Après l’atterrissage du vol des premiers pèlerins ce vendredi 07 juillet 2023, le Général Civil, Koudous Agueh a, à travers un message, félicité le gouvernement pour l’organisation réussie du pèlerinage à la Mecque, édition 2023. Dans son message, il a souligné le rôle majeur du chef de l’Etat Patrice Talon, qui, depuis son avènement au pouvoir, a engagé des « réformes salvatrices dans le secteur de l’organisation du pèlerinage à la Mecque ». A l’en croire, les pèlerins souffraient le martyr quand il s’agissait d’aller en Arabie Saoudite pour leur pèlerinage. « Dans un passé récent, qu’il s’agisse du départ des pèlerins pour la terre sainte, de leur séjour et leur retour au pays, toutes les phases étaient des cauchemardesques, chargées de stress et d’incertitudes. Mais à l’engagement personnel du Président Patrice Talon, à travers les réformes, tous ces désagréments jadis causés aux candidats au hadj relèvent désormais du passé, de mauvais souvenirs », a-t-il salué. Il a également reconnu les efforts de la Mission hadj du Bénin en Arabe Saoudite, l’organe opérationnel, d’appui, et de management des pèlerins, et de suivi des différents prestataires de services, et qui sert d’interface administrative entre les pèlerins béninois et les services saoudiens compétents.