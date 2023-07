Développement de l’agriculture: L’AFD accorde plus de 19 milliards au Bénin

Vues : 4

Signature du protocole de financement par le ministre Wadagni et Christian Yoka

Deux (02) conventions de financement au profit du Projet d’Appui au Développement et aux Investissements Agricoles Productifs (PADIAP) ont été signées au profit du Bénin. C’est le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni qui a signé ce financement le mercredi 05 juillet 2023 à Paris, avec l’Agence Française de Développement (AFD) représenté par son Directeur Département Afrique Christian Yoka. « Je suis heureux d’annoncer qu’aujourd’hui à Paris, nous avons avec Monsieur Christian Yoka, Directeur Département Afrique, signé deux conventions de financement avec l’AFD – Agence Française de Développement pour le projet PADIAP », a publié le ministre Wadagni sur son compte twitter. Ce projet, doté d’un financement total de 29,3 millions d’euros (19,2 milliards de FCFA) par l’AFD, va permettre un développement significatif des infrastructures agricoles dans diverses filières, dont le maïs, le riz et le soja. Le PADIAP, selon le ministre, a pour objectif l’aménagement des espaces agricoles et pastoraux, ainsi que l’encadrement technique des agriculteurs. Notons que la zone d’intervention comprend seize communes dans les régions du Borgou Sud, des Collines, de la Donga et du Zou. « C’est un pas de géant pour le développement agricole de notre pays » s’est réjoui Romuald Wadagni.

Alban TCHALLA