Mauvaise gouvernance dans les structures étatiques du Bénin: La justice démasque la mafia au CNLS-TP: 11 personnes en prison

Rebondissement dans le scandale au cœur du pouvoir de la rupture. 11 personnes sur les 14 présentées au procureur dans l’affaire de mauvaise gestion et de corruption au Conseil national de lutte contre le Vih/Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, ont été placées en détention provisoire. Les trois autres sont mises sous convocation pour se présenter chaque fois que de besoin, au fur et à mesure que l’enquête évolue. En effet, tout est parti de l’audit de gestion diligenté le 14 février 2023 au Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites et les Épidémies (CNLS-TP). La gravité des faits a amené les enquêteurs à fouiller toutes les structures techniques attachées ou ayant des relations avec le CNLS-TP. D’abord quatre responsables dudit conseil ont été placés en détention. En poursuivant les enquêtes, il s’est avéré aux enquêteurs de la BEF que pratiquement toute la chaîne de commandement au sein du CNLS-TP est impliqué. Les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs autres personnes inculpées. Tout d’abord, il a été signalé la disparition d’un montant d’environ 80 millions de francs Cfa destiné à la communication de la structure. Lors des inspections, il avait été découvert aussi une véritable complicité entre la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), Alidaé Koty et l’ancien Secrétaire Exécutif. Pour en savoir plus l’ancien SE au CNLS-TP, le docteur Melchior Athanase Aïssi a été entendu une première fois sur la gestion de la structure. Selon les informations de la police, Bertin Affédjou qui a succédé à l’ancien secrétaire exécutif, entre-temps promu Directeur de l’OOAS, aurait continué à entretenir des relations avec son prédécesseur. Pour en savoir davantage, les enquêteurs de la police ont poursuivi leurs investigations. Ils entendent désormais écouter à nouveau l’ancien secrétaire exécutif, Dr Melchior Aïssi. En effet, selon des informations concordantes, une nouvelle convocation serait émise pour l’écouter toujours dans cette affaire. Ecouté tout au début du scandale, il a rejoint son poste de Directeur de l’OOAS à Ouagadougou. Malgré les investigations de la police sur ce dossier, les inspecteurs vérificateurs continuent de leurs côtés de finaliser l’audit de gestion du CNLS-TP pour les cinq dernières années. Il faut rappeler que le Conseil National de Lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites et les Épidémies (CNLS-TP) était rattaché à la présidence de la République avant d’être renvoyé au ministère de la santé.