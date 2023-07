Vie des partis politiques: Assan Séibou dévoile l’état actuel du BR et son nouveau combat

Vues : 1

Intervenant sur l’émission de décryptage de l’actualité sociopolitique sur Peace FM ce dimanche 9 juillet 2023, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, Assan Seibou a apporté des clarifications sur l’actualité de son parti. Les discussions ont tourné également autour des perspectives du parti en 2026 et de sa probable fusion avec l’UP le Renouveau.

Ce qu’il faut retenir de ses propos : « Le Bloc Républicain est un parti distinct de l’UP le Renouveau. Même nos lignes politiques ne sont pas les mêmes ». Telle est la déclaration du député de la 9è législature et président du groupe parlementaire du BR, Assan Seibou à propos des réactions qui soutiennent que ces deux partis sont les mêmes. Selon les explications du député Assan Seibou, l’UP le Renouveau est de tendance socialiste alors que le BR est de tendance libérale. Il dit que leurs réflexions se font séparément. « C’est la méconnaissance du système d’organisation à l’Assemblée nationale. Le principe de parti n’existe pas à l’intérieur de l’hémicycle. Ce sont les groupes parlementaires qui existent. C’est à travers les groupes parlementaires que se mène la politique. Faut pas faire la confusion de dire parce que nous soutenons Patrice Talon, cela veut dire qu’on doit nous compter 53 + 28 », a-t-il précisé. Mais, l’opposition a tendance à vouloir dire que l’UP le Renouveau et le BR sont mêmes groupes. De ce fait, l’opposition conteste certaines décisions. L’invité dit vouloir leur concéder cette idée parce que c’est leur rôle.

Fusion BR et UPR pour 2026 : A cette question, l’invité de Peace FM a clarifié que la rencontre entre les présidents Djogbénou et Bio Tchané ne peut pas être assimilée à un début de fusion entre leurs deux partis. « Les rencontres sont fréquentes parce qu’il y a des choses à faire en commun. Nous sommes sortis des communales. Et aucun des partis n’a pu atteindre une majorité dans une commune. Si vous n’avez pas la majorité absolue pour élire le maire, vous pouvez vous mettre ensemble dans ce qu’on appelle accord de gouvernance pour gagner les élections. Pour certaines décisions, nous sommes obligés d’accorder nos violons. Cela ne veut pas dire que nous sommes un même parti. La rencontre se fait sur la base de programme et des actions à entreprendre », a-t-il expliqué pour évoquer les relations qui existent entre les deux partis en dehors du soutien des actions du gouvernement.

Les réformes au sein du BR : « Nous voulons mieux organiser notre parti pour atteindre les résultats que nous espérons parce que nous jurons entre nous que nous serons prochainement les meilleurs », a affirmé le député Assan Seibou. Il poursuit en disant qu’au congrès constitutif, qu’ils avaient déjà décidé qu’avant d’aller au congrès suivant, les structures devraient être mises en place. « Nous ne faisons pas les réformes pour notre propre plaisir. Nous sommes un parti qui s’organise lui-même et qui définit ses objectifs et s’ajuste pour ce qui lui ait prioritaire. Nous avons plusieurs partis et plus de 100 mouvements politiques qui se sont mis ensemble pour créer le BR. Aujourd’hui, il y a des gens qui ont adhéré. Il faut réorganiser ce que nous vivons, ce que la loi nous exige. Nous ne pouvons pas continuer avec les secrétaires généraux de même rang à ce qu’on appelle la décision collégiale. C’est pourquoi nous avons actualisé », souligne-t-il. Il ajoute qu’à travers ces réformes, ils ont voulu réintégrer ce qu’ils n’ont pas pu intégrer en 2018 et qui leur porte préjudice.

Crise au BR : Interrogé sur la santé de son parti, l’he Assan Seibou a dit que le BR se porte très bien, mais il peut avoir des grincements de dents. Parfois, il y a des ambitions personnelles au sein du parti. Ce qui de son point de vue, se réalise grâce aux ambitions collectives. « Au BR, la cause et l’unicité du combat est une chose acquise chez tout le monde. Nous sommes dans une réforme qui donne primauté aux partis politiques que les hommes ».

Consolidation du parti : Le député Assan Seibou a d’abord souligné qu’ils sont partis d’une trentaine de députés à 28. Il tire la conclusion qu’il y a des regrets qui ne sanctionnaient pas forcément le parti mais certaines décisions du gouvernement auquel son parti appartient. Cependant, ce qui est leur satisfaction au BR, c’est d’avoir expérimenté leurs convictions communes sur le fait qu’ils veulent que les femmes aient plus de place. « Nous en avons eu à un pourcentage de plus de 30% en ce qui nous concerne dans notre parti. Nous en avons eu également des jeunes. Deux femmes moins jeunes au parlement et la seule femme du bureau est du BR. Cette façon de faire la politique, nous nous sommes satisfaits et nous allons continuer à capitaliser », s’est réjoui le président du groupe parlementaire Bloc Républicain. A l’avenir, a-t-il confié, son parti va mettre l’accent sur la formation des militants, sur l’organisation et sur la sensibilisation à l’interne parce qu’ils veulent avoir un parti d’avenir.

Entre les lignes : Le député Assan Seibou a par ailleurs abordé d’autres sujets notamment la transmission au parlement du projet de loi sur l’urbanisme. Pour lui, il y a des zones sur lesquelles, on ne doit pas construire. Il a des endroits on ne devrait pas avoir des étages à 6 ou 7 étages, mais les propriétaires des maisons l’on fait. L’Etat peut être amené à dégager des gens sur certaines zones, mais sans la loi, il ne peut rien. C’est en cela qu’il pense que ce projet de loi vient résoudre le problème du non-respect des plans directeurs de la ville de Cotonou, les problèmes d’acquisition des parcelles et d’occupation des espaces et des plans de la primauté de l’Etat sur ce que les individus veulent faire.

Alban TCHALLA