3è édition du Festival international Zogben: « Nous nous apprêtons sur tous les plans », rassure Marcellin Bernard Gobou

Vues : 17

(« Il s’agira de révéler Oké-Owo au monde entier »)

Les manifestations entrant dans le cadre de la 3è édition du Festival international Zogben vont se dérouler en août prochain à Oké-Owo dans la commune de Savè. Les préparatifs vont bon train avec la mobilisation de tous les acteurs impliqués afin de garantir la paix, la sécurité et la joie aux festivaliers. A travers cet entretien, le Chef de l’Arrondissement de l’Okpara, Mr Marcellin Bernard Gobou donne l’assurance et dévoile l’ambition de l’organisation sans anicroche de cet évènement.

Le chef de l’arrondissement de l’Okpara, Gobou Bernard net

L’Evènement Précis : Bonjour Mr. Il vous plaît de vouloir bien vous présenter à nos lecteurs?

Marcellin Bernard Gobou : On m’appelle GOBOU Marcellin Bernard, le Chef de l’Arrondissement de l’Okpara dans la commune de Savè où se tiendra le Festival international Zogben à Oké-Owo. Je rappelle qu’Oké-Owo est le Chef-lieu de l’Arrondissement de l’Okpara.

Le Chef-lieu de votre arrondissement accueille du 11 au 13 août prochain le festival international Zogben. Vous êtes informé de cela ?

Je suis parfaitement informé de cela. Je suis même au cœur de l’organisation.

Et comment vous vous apprêtez pour cet évènement ?

Nous nous apprêtons de façon officielle pour recevoir le festival international Zogben. Et ça ne vient pas tous les jours. C’est une chance pour la commune de Savè en général et une chance pour l’arrondissement de l’Okpara en particulier d’abriter ce festival. La manifestation regroupera toutes les connaissances, les générations de la localité: aussi bien les nationaux que ceux de la diaspora, pour montrer nos valeurs culturelles et cultuelles. Tous les aspects de la culture seront montrés. Comme l’a dit le président de la République, SE PATRICE TALON, nous allons nous révéler. Il s’agira de révéler Oké-Owo au monde entier à travers ce festival international Zogben. Nous nous apprêtons sur tous les plans. Encore plus au plan sécuritaire, parce que nous savons qu’il y a des officiels qui vont arriver. Et quand on parle d’officiels, ça peut-être des nationaux et internationaux. Nous prendrons les dispositions pour cela. Le commissaire est déjà averti. Il est en train de mettre les petits plats dans les grands pour réussir sa mission. C’est-à-dire celle de sécuriser tous ceux qui seront à ce festival quel que soit leur rang et origine.

Parlez-nous des autres plans sur lesquels, vous vous apprêtez.

Au niveau organisationnel et financier par exemple, nous sommes en train de courir partout. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour réussir cette mission là également. Même au plan culturel de la chose, les différents groupes culturels qui passeront. Il faut reconnaitre qu’Oké-Owo a des atouts immatériels tels les cadences, les rythmes, les séances d’histoire sur l’installation du peuple Tchabè …Des activités de visites de sites touristiques sont prévues. Avez-vous jamais entendu parler, par exemple, de la marre aux crocodiles, Babaguidagne (un ancêtre vaillant)?

Le CA Marcellin Bernard Gobou et la promotrice dudit Festival Imelda Bada

Nous sommes à moins de 40 jours de cet évènement. Quel appel avez-vous à lancer aux festivaliers et aux sponsors ?

Je remercie le Seigneur que ce soit en mon temps que cet évènement arrive. Je suis Professeur de mathématique, mais on ne fait pas les mathématiques sans les histoires. C’est une activité que toute la population attend pour comprendre que quand on parle de festival international, c’est un évènement non négligeable. Il draine aussi bien des officiels, des touristes, des commerçants, bref des hommes et des femmes de tous genres. A tous ceux-là, nous garantissons la paix, la sécurité et la joie dans notre arrondissement.

Nous disons merci par anticipation à tous ceux qui, de près ou de loin, vont contribuer au succès de cet événement unique….L’ensemble du département étant concerné, nous ne craignons pas pour l’hospitalité.