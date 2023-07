Suscitation de candidatures pour la présidentielle 2026: Romuald Wadagni s’indigne et réagit

Vues : 4

Romuald Wadagni

« Il semble indécent et prématuré de s’engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour » a réagi ce mardi sur sa page Facebook, le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Il a fini ainsi par rompre le silence pour répondre aux tentatives d’initiatives en cours depuis peu visant à susciter sa candidature pour les élections présidentielles de 2026. L’argentier national a sans doute voulu couper court à toute polémique sur la question en décidant de réagir, face aux rumeurs qui laissent croire à l’éventualité de sa candidature à ce scrutin présidentiel, pour laquelle, il donnerait déjà une certaine onction. Romuald Wadagni préfère continuer à œuvrer pour la haute et noble tâche qu’il accomplit aux côtés du chef de l’Etat Patrice Talon depuis 2016 qu’il est au pouvoir. «Je souhaite donc redire que je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que Son Excellence le Président de la République Patrice Talon m’a confiée », a-t-il écrit. Visiblement donc, le jeune ministre d’Etat très respecté au sein du gouvernement Talon ne veut pas se mélanger les pédales pour le moment.

Christian TCHANOU