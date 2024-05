CEP blanc session d’avril 2024 du Cabinet LEHC-Sarl: Classée première, Maélys Grimaud du CS Orchidée gratifiée d’un Vélo VTT

Visits: 0

Lors de la remise du vélo à la lauréate, Maélys Grimaud

Le cabinet LEHC-Sarl (LULI-EDUC Consulting) a organisé, au profit des candidats au CEP 2024, un examen blanc. Cela s’est déroulé les 2 et 3 avril derniers. Tenu dans les locaux du Complexe Scolaire Orchidée, situé au quartier La Béninoise (Abomey-Calavi), cet examen blanc a vu l’écolière Maélys GRIMAUD se classer première avec une moyenne de 16,40. Conformément à la vision du cabinet de M. Roméo Bonheur HOUNGBEGNON, promouvoir l’excellence, elle a reçu un vélo VTT lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le lundi 13 mai 2024. Cette cérémonie a été présidée par le Responsable d’unité pédagogique d’Abomey-Calavi, Barnabé GBENOU. Elle a eu lieu dans l’enceinte du complexe scolaire Orchidée, qui est également l’établissement de la lauréate. Elle a été l’occasion pour les responsables de féliciter la jeune Maélys GRIMAUD et de l’encourager à maintenir le même niveau d’excellence lors de l’examen du CEP à venir.

Franck HOUNGBEGNON, Directeur exécutif du cabinet LEHC-Sarl et responsable de l’organisation de cet examen, a tout d’abord tenu à remercier les responsables des établissements ainsi que les parents qui leur ont fait confiance en inscrivant leurs apprenants à cette occasion pour être évalués. « Il ne reste que quelques jours avant que les élèves de CM2 affrontent les épreuves de l’examen du CEP. Notre cabinet (LEC-Sarl) a pris cette initiative pour permettre aux élèves de se sentir prêts pour franchir cette étape marquant la fin de leurs études primaires. C’est la troisième édition de cette initiative », a-t-il expliqué. S’adressant à la lauréate, il a souligné qu’elle est une flamme qui ne doit jamais s’éteindre. En conclusion, il a remercié toutes les personnes qui ont accompagné la lauréate dans la réalisation de ces résultats, qui ne sont que le début d’un progrès certain.

Pour sa part, le directeur du CS Orchidée, Parfait ASSOGBA, a exprimé sa joie que cette année, le premier prix soit remporté par une élève de l’établissement. « L’année dernière, nous étions passés tout près. Cette année, il semble que le destin ait voulu que la première place revienne à notre école. C’est une fierté pour nous en tant qu’éducateurs », a-t-il déclaré, exprimant son souhait que l’établissement connaîtra un taux de réussite élevé cette année, avec des élèves comme Maélys figurant parmi les 50 premiers du département. « J’espère sincèrement que ce résultat inspirera les plus jeunes et qu’ils garderont à l’esprit que le travail bien fait est toujours récompensé », a ajouté le Responsable d’Unité pédagogique (RUP), Barnabé GBENOU. Pour la lauréate, c’est une joie totale. Elle promet de poursuivre dans la même lancée pour rendre encore plus fiers ses enseignants et ses parents.

À noter que le cabinet LEHC-Sarl est spécialisé dans la gestion des problèmes liés au secteur éducatif. Il apporte son assistance aux établissements d’enseignement sur les plans pédagogiques et administratifs, la formation des enseignants et du personnel administratif, ainsi que la gestion déléguée des établissements scolaires. Il dispose en son sein d’un département chargé de l’assistance fiscale et comptable, ainsi que d’un département de réalisation de manuels scolaires. Pour la rentrée académique 2024-2025, il organise une formation, avec délivrance d’attestation, au mois de juillet prochain pour ceux qui désirent enseigner à la maternelle, au primaire ou au secondaire et qui sont sans expérience professionnelle.

Anselme HOUENOUKPO