Face aux défis sécuritaires, climatiques et environnementaux: Dr Eric Adja souhaite que le Bénin se dote de « New Space »

Dans une tribune dénommée ‘’La Tribune de l’intelligence artificielle’’, le Docteur Eric Adja, président de l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (AFRIA) souhaite que le Bénin, avec son avance en matière de volonté politique favorable au développement de l’IA en Afrique, se dote de moyens technologiques innovants tels que le New Space.

C’est quoi le New Space : Selon les explications du Docteur Eric Adja, c’est une industrie spatiale née aux États-Unis. Le New Space rassemble les opérateurs privés qui font bénéficier au domaine spatial traditionnel des innovations et des technologies issues d’autres secteurs tels que le numérique, le big data ou l’aéronautique. De la détection de feux de forêt, à la gestion de l’eau en passant par la sécurité alimentaire, l’urbanisme, la lutte contre la désertification, le management de crise, la protection des infrastructures critiques, le nombre d’applications couvertes par le New Space est sans limite. « Pour les pays en développement et en accélération, cette nouvelle ère représente aussi une opportunité inédite dans l’histoire de la conquête spatiale pour accéder et utiliser l’espace au service du développement durable. Ainsi, les technologies du numérique et de l’intelligence artificielle, associées aux technologies du New Space, offrent de nouvelles solutions pour répondre aux enjeux de développement durable et représentent de nouvelles opportunités de partenariats public-privé, vecteurs d’innovation à impact positif et à forte valeur sociale ajoutée », a-t-il dit.

Pourquoi le Bénin devrait se lancer dans la conquête spatiale : Avec le lancement de sa stratégie nationale de l’intelligence artificielle et des mega données adoptée le 18 janvier 2023, le Bénin a pris une avance importante dans le leadership en matière de volonté politique favorable au développement de l’IA en Afrique. L’ambition du gouvernement étant de : « positionner le Bénin comme un pays apte à saisir les opportunités actuelles et futures afférentes à l’intelligence artificielle et au traitement des données massives, ce qui le rendrait encore plus attractif pour tous types d’investissements provenant notamment du secteur privé et des partenaires au développement », le président Talon, à l’en croire, devrait viser aussi loin et aussi haut que le permettent les technologies digitales actuelles. « Face aux défis sécuritaires, climatiques et environnementales qui constituent des menaces aux nombreux efforts de développement, le Bénin peut se doter de moyens technologiques innovants tels que le New Space, afin d’assurer la protection de ses infrastructures et la résilience de sa population », a-t-il souligné.

Les avantages pour le Bénin : Le président de l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (AFRIA), Docteur Eric Adja pense que ce « système spatial digital constituerait un outil innovant pour le Bénin et la sous-région, permettant de répondre aux enjeux de premier plan, tels que l’adaptation des villes au changement climatique, la déforestation, la protection des berges lagunaires, l’émergence de smart cities, la surveillance des frontières, etc ». Il justifie que le Bénin est un pays positionné stratégiquement en Afrique de l’Ouest, ses frontières doivent pouvoir être contrôlées et ses approches maritimes surveillées, de manière à rester un état sûr et stable dans la région.