Athlétisme/Remise de matériels et de subvention : La fédération béninoise œuvre pour la dynamisation des ligues

Marie Veillon remettant du matériel à un président de Ligue

Ce que vous devriez savoir : Combler le déficit d’équipements et matériels pour la pratique de certaines épreuves telles que les courses d’obstacles, les sauts verticaux et les lancers dont souffrent les athlètes dans certaines régions du pays. C’est l’objectif du comité exécutif de la fédération béninoise d’athlétisme qui, grâce au projet sport au féminin, vient de doter les Ligues régionales de plusieurs matériels. La remise desdits matériels a été faite, le lundi 26 juin 2023, au stade GMK de Kouhounou, en présence des responsables des Ligues, de la coordinatrice du projet ‘’Femme Au Sport’’, Anne Bio Bigou, de la représentante de l’ambassade de France, Marie Veillon, du Dg Stade, Aristide Codjogan, du Dsfs, Okry Nonvignon et des membres du comité exécutif de la FBA.

En termes d’équipements et matériels remis à chacune des ligues régionales, on note 40 haies, 8 javelots, 01 mégaphone, 20 plots et 10 lattes de rechange. Ils viennent s’ajouter aux javelots, disques et poids que le comité fédéral leur avait déjà remis il y a quelques années pour booster le développement des lancers et offrir les mêmes conditions d’apprentissage et de pratique du sport-passion à tous les athlètes. Outre les matériels, le président Viérin Dégon et son comité ont également remis les subventions auxdites Ligues pour l’organisation de leurs compétitions respectives. Ces subventions sont issues de celles mises à la disposition de la Fédération par le Gouvernement pour financer et soutenir le développement de la première discipline olympique qu’elle anime.

Les matériels remis exposés ici

Ce qu’en disent-ils : Avant de procéder à la remise, le président de la FBA a remercié le Gouvernement à travers le ministère des sports ainsi que l’ambassade de France et leurs cadres, pour avoir compris l’enjeu que revêt la mise à la disposition des athlètes en général et en particulier les athlètes féminins de ces matériels et équipements. «C’est le lieu de manifester notre gratitude et notre reconnaissance à son Excellence Monsieur Marc VIZY, Ambassadeur de la France près le Bénin et à Monsieur Oswald HOMEKY, notre Ministre des Sports qui ont conclu l’accord de financement dans le cadre du projet Sport Au Féminin qui a permis d’acquérir les matériels que nous remettons ce jour», a informé le président Vierin Dégon qui n’a pas manqué de préciser le contexte dans lequel se tiennent les dotations dont bénéficient les Ligues régionales depuis quelques mois. «En 2022 lors du séminaire de réflexion sur le développement de l’athlétisme organisé par notre Fédération à Dassa-Zoumè, plusieurs domaines d’actions stratégiques ont été identifiés comme déterminants pour la promotion, le rayonnement et le développement de l’athlétisme béninois. Il ressortait spécifiquement de nos conclusions, que la disponibilité dans toutes nos régions des équipements et des matériels pour une pratique saine, sécurisée et de qualité de l’athlétisme était, une nécessité impérieuse », a fait savoir le président Dégon, convaincu, que ces matériels et équipements permettront aux athlètes et entraîneurs de disposer des outils nécessaires pour l’apprentissage des différentes épreuves d’athlétisme. Pour sa part, la coordinatrice, Anne Bio Bigou a exhorté les bénéficiaires à un usage à bon escient desdits matériels à eux remis. Ce que ces derniers n’ont pas manqué de promettre faire.