Drames répétés au stade Kouhounou : Procureur, FBF et Homeky à la quête de la vérité

Le ministre des sports Oswald Homeky et le président de la Fbf Mathurin De Chacus en pleine discussion

Le samedi 17 Juin 2023, un drame est survenu lors du match ayant opposé le Bénin au Sénégal (1-1). Il s’agit du décès de 2 spectateurs. Et pour voir clair sur les circonstances qui sont à l’origine de ces évènements malheureux afin de situer les responsabilités, l’autorité judiciaire en l’occurrence le procureur de la République, le président de la fédération béninoise de football, ainsi que le ministère des sports, ont lancé des enquêtes. Si le procureur a été le tout premier à passer son communiqué pour informer des instructions qu’il a données à la police pour mettre la lumière sur la situation, il a été suivi par la fédération de football qui, elle a choisi de mettre une commission d’enquête en place. Idem pour le ministère des sports, à travers le ministre Oswald Homeky. Au total 3 enquêtes lancées par 3 structures différentes pour montrer combien la situation est préoccupante aux yeux des autorités. La commission de la FBF que préside le 2e vice-président, Magloire Oké, va se contenter de faire des recherches sur les causes des évènements du samedi et dispose de 4 jours, c’est-à-dire, a jusqu’au 22 juin, pour déposer son rapport. De son côté, la police instruite par le procureur pour ouvrir une enquête va élucider les circonstances précises des faits et situer les responsabilités. Par contre, la commission mise en place par le ministre des sports a pour mission d’aller au-delà des faits liés à ce match. En effet, de tels évènements s’étaient déjà produits dans ce même stade. En 2015, lors du match contre le Mali (1-1), l’affluence de la foule avait coûté la vie à des spectateurs. En 2019, lors du match contre le Togo (2-1), de pareil cas s’était produit et cela s’ajoute à ce dernier qui, pour l’autorité est de trop. Ce qui la motive à vouloir aller plus en profondeur afin de comprendre les réelles causes qui mettent à mal l’organisation lors des différents matchs, surtout ceux qui drainent du monde, sur ce stade.

Anselme HOUENOUKPO