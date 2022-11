Prévision budgétaire : Oswald HOMEKY sollicite 32.918.303.000Fcfa pour l’exercice 2023

Vues : 4

Le ministre des sports, Oswald Homeky

Le ministre des Sports, Oswald HOMEKY a présenté la prévision budgétaire du ministère dont il a la charge devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce jeudi 24 novembre 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. De sa présentation, il ressort que les crédits alloués au ministère des sports pour son projet de budget 2023 s’élèvent 32.918.303.000Fcfa contre 32.977.800.000 Fcfa soit une baisse de 0,28%. Ces ressources visent, entre autre, à poursuivre les travaux relatifs aux actions majeures et infrastructures à mettre en place dans le cadre du programme d’actions du gouvernement 2021-2026. Ainsi, les classes sportives seront poursuivies ; des infrastructures sportives seront mises en place dans toutes les Communes et départements. Aussi, la construction d’un stade de classe internationale à Parakou, la reconstruction du stade René Pleven à Cotonou, la réfection du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, la construction d’un boulodrome, la construction d’une académie de tennis, la construction d’une académie de football féminin, l’appui à la préparation et aux compétitions sportives statutaires régionales et internationales sans oublier la création d’une chaîne de sport ADO TV et d’une unité de production de contenus des évènements sportifs et culturels seront effectifs.

Anselme HOUENOUKPO