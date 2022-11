Clôture de la saison 2022: La LIGUE ATLANTIQUE-LITTORAL de VOLLEY-BALL distingue ses meilleurs acteurs dimanche prochain

Vues : 11

Après d’instances activités, la Ligue Régionale de volleyball Atlantique-Littoral clôture sa saison 2022. Ce sera à travers une cérémonie que l’instance régionale de volleyball que préside Brice ADEBI va organiser le dimanche 27 novembre 2022. Au programme de cette initiative, les amoureux de la discipline de l’Atlantique et du Littoral auront droit à deux matchs de gala. Celui des dames et des hommes. Au terme desdits matchs, les récompenses ainsi que des attestations seront remises aux plus méritants. C’est à dire, les athlètes qui se sont bien mis en exergue (meilleur joueur, meilleur passeur, meilleure joueuse, meilleure passeuse, meilleur attaquant et meilleur attaquante) sans oublier les meilleurs clubs homme et dame. Il s’agit bien sûr des clubs ayant fini champions des championnats amateurs (AS COTONOU VBC hommes et dames) et surtout de QUEENS VBC et FINANCES VBC, tous deux champions du championnat professionnel, représentant ainsi brillamment la Ligue lors des championnats professionnels 2022.

Anselme HOUENOUKPO