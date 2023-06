Audience à l’Assemblée nationale: Une délégation des résidents et ressortissants d’Oké-Owo chez Vlavonou

Nous avons aussi demandé au président de nous aider à prendre en compte les problèmes que le bitumage a créés au village avec l’absence de l’électricité, de l’eau et autre. Le Président a salué notre démarche et a apprécié l’initiative de lui porter ces préoccupations. Il a promis faire tout ce qui est en son pouvoir. Et enfin avant de nous lever, nous avons saisi l’occasion pour inviter le président chez nous à Oké-Owo pour prendre part du 11 au 13 août prochain au festival Zogben que nous organisons….. »

Nous avons donc remercié le Président pour ce que le parlement béninois a fait à travers ce vote et nous l’avons prié de nous aider à remercier son excellence Monsieur le Président Talon pour le bitumage de cette route. C’est sur cette route que nous sommes passés pour arriver jusqu’ici ce matin à Porto-Novo et nous avons pu apprécier avec fierté la qualité de la voie. Nous sommes venus exprimer cela au Président pour lui demander aussi de nous aider à boucler ce projet parce que la voie s’est arrêtée juste à Oké-Owo. Il reste le pont sur le fleuve Okpara à hauteur d’Oké-Owo, donc nous sommes venus demander au président de nous aider à plaider pour qu’il y ait un financement pour ce pont pour nous permettre d’être ouvert sur le Nigéria parce que nous sommes à la lisière même du fleuve Okpara, c’est le dernier village du Bénin avant le Nigéria, nous avons fait ce plaidoyer à l’attention de Monsieur le Président.

« Nous avons demandé à rencontrer son excellence Monsieur le Président de l’Assemblée nationale pour lui présenter la chaleur de notre joie et l’allégresse qui anime les populations d’Oké-Owo lorsqu’elles ont été informées de la sa reconduction au perchoir du parlement. Le Président de l’Assemblée nationale est un frère à nous, nous le considérons comme tel, c’est pour ça que nous sommes venus lui exprimer notre joie de le voir continuer à diriger l’Assemblée nationale. Par la suite, nous avons partagé avec lui nos remerciements parce que sous le leadership du Président de l’Assemblée et du Chef de l’État, nous avons pu avoir sous l’ancienne législature le vote de l’accord de financement pour le projet de bitumage de la route Kétou-Savè jusqu’à Oké-Owo.

