Justice: Cyriaque Dossa rassure sur l’indépendance des magistrats de la Criet

Cyriaque Dossa

Le président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), Cyriaque Dossa s’est prononcé le vendredi 9 juin 2023 sur l’indépendance des magistrats de la juridiction. C’était à l’occasion d’une activité de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (Cbdh) à l’hôtel Golden Tulip le Diplomate à Cotonou. Le magistrat Cyriaque Dossa a fait savoir que celui qui doit servir à la Criet doit être prêt pour défendre son image en matière d’intégrité et surtout de conduite sociale. Car, dit-il, «ça fait partie des raisons pour lesquelles le Chef de l’Etat a créé une Cour spéciale sur les infractions économiques ». Il a demandé de faire confiance à la Criet notamment en matière de lutte contre les infractions qui lui sont confiées. «Aucun magistrat de la Criet ne peut se permettre d’être corrompu. Nous sommes là pour le pays », a-t-il rassuré. Il faut rappeler que cette nouvelle institution dans le secteur de la justice est un instrument juridique créé conformément à la loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Elle est compétente pour connaitre des crimes relatifs au terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes.

Alban TCHALLA