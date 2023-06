Cour constitutionnelle: Le recours contre Dandi Gnamou en examen    

Vues : 13

Dandi Gnamou

Plusieurs recours dont celui formulé contre le Professeur Dandi Gnamou sont inscrits au rôle de la première audience de la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle ouverte ce mardi 20 juin 2023. Le député du parti Les Démocrates Michel Sodjinou ayant formulé ce recours, a été écouté. Après la mise en état, le dossier a été renvoyé au jeudi 22 juin 2023. Dans sa requête, le député Michel Sodjinou estime que la désignation de Dandi Gnamou ne respecte pas l’article 115 alinéa 2 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Cet alinéa stipule en effet que « pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité ». Le plaignant reproche à la conseillère de ne pas remplir cette condition. Car, elle a été sanctionnée par le conseil des ministres du Cames pour « des faits de faux et usage de faux lors de l’obtention du grade de professeures titulaire ». La décision du Cames a entraîné la révocation de son titre de professeur titulaire et sa suspension de toutes les activités académiques au sein de l’organisme pendant trois ans. A la Cour, le député demande de déclarer sa désignation contraire à la Constitution. Il faut préciser que Dandi Gnamou a été désignée récemment par le Bureau de l’Assemblée pour siéger à la 7è mandature de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette audience, plusieurs autres dossiers sont programmés. On note les recours des présidents de groupes parlementaires Aké Natondé et Assane Seibou contre les Démocrates et également un recours contre le directeur général de l’Anip.

Alban TCHALLA