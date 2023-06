Atelier sur le Changement climatique : La Dgec élabore la 4e Communication nationale et 2e rapport biennal actualisé

Vues : 5

Ce que vous devriez savoir : Le Bénin va produire la 4e communication ainsi que le 2e rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Dans ce cadre, la direction générale de l’environnement et du climat que dirige Martin Pépin Aïna, organise un atelier de 2 jours dont le top a été donné, le mardi 20 juin 2023, au Bénin royal Hôtel de Cotonou. A ce rendez-vous qui prend fin le mercredi 21 juin, les participants travaillent à actualiser les circonstances nationales en rapport avec la variabilité 5 climatique et les changements climatiques; établir des inventaires nationaux de Gaz à Effet de Serre (GES) sur la période de 2016 à 2021; évaluer les options et mesures d’atténuation des changements climatiques ainsi que la vulnérabilité, les options et mesures d’adaptation des systèmes naturels, et humains ; identifier les contraintes, lacunes (financières, techniques, humaines) et autres informations jugées utiles pour atteindre l’objectif de la Convention. A cet effet, ils doivent expliquer, discuter et s’accorder sur les modalités de mise en œuvre du projet, les rôles et responsabilités des parties prenantes ainsi que sur les procédures administratives et financières de sa mise en œuvre; examiner et valider le plan de travail annuel (PTA); examiner et valider le plan de passation des marchés (PPM) du projet pour la première année 2023; examiner et valider la liste des rapports techniques attendus du projet; examiner et valider le plan de suivi et évaluation du projet; examiner et valider le plan de gestion des risques pouvant affecter l’exécution du projet; et identifier les autres projets connexes avec lesquels le projet CN4-RBA2 peut développer des synergies.

Ce qu’en disent les responsables : Au lancement, Elca Wabusya, représentant le Programme des Nations Unies pour l’environnement (Pnue) est intervenue par appel vidéo pour saluer l’engagement du Bénin à travailler pour l’atteinte des objectifs fixés à cette lutte contre le changement climatique. Et ceci, depuis que le pays a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le 30 juin 1994, le Protocole de Kyoto (PK), le 25 février 2002, et l’Accord de Paris, le 31 octobre 2016. Des ratifications qui, selon le Dgec, Martin Pépin Aina, obligent le Bénin à soumettre, à la Conférence des Parties, une communication nationale sur les changements climatiques tous les quatre ans et un Rapport Biennal Actualisé tous les deux ans. Et d’après lui, après des initiatives institutionnelles et mis en oeuvre des actions pour l’application effective de la Convention et du protocole, le Bénin a élaboré sa Communication Nationale Initiale, sa Deuxième Communication Nationale (DCN) et sa Troisième Communication Nationale (TCN) puis son Premier Rapport Biennal Actualisé (PRBA) respectivement en 2002, 2011 et 2019. La Quatrième Communication Nationale et le Deuxième Rapport Biennal Actualisé, en cours d’élaboration vont permettre principalement de mettre à jour les données, et informations contenues dans la Troisième Communication Nationale et le Premier Rapport Biennal Actualisé, et renforcer les capacités nationales aux fins de l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques dans les politiques, stratégies, plans et programmes de développement aux niveaux national, local et au plan sectoriel.

Par ailleurs : Pour finir, Martin Pépin Aïna a adressé les remerciements du ministre au Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et au Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) qui ont bien voulu apporter leur soutien financier et technique au Bénin pour l’élaboration de cette Quatrième Communication Nationale et ce Deuxième Rapport Biennal Actualisé sur les Changements Climatiques. Des appuis que la représentante du Pnue a réitérés lors de son intervention d’ouverture.

