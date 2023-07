Journée mondiale sans sachets plastiques au Bénin : L’appel de la Dgec aux femmes du marché de Togba

Vues : 1

L’équipe lors d’un test dans le marché de Togba

Ce que vous devriez savoir : Le 3 juillet dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale sans sachets plastiques. Le Bénin n’est pas resté en marge de cette célébration. Ainsi, placée sous la conduite de la direction générale de l’environnement et du climat (Dgec), cette commémoration a vu ses manifestations officielles se tenir dans l’arrondissement de Togba (Commune d’Abomey-Calavi). Au cours de celles-ci, les femmes du marché de Togba ont été sensibilisées sur la loi interdisant la commercialisation et l’utilisation des sachets plastiques ; sur les comportements à adopter désormais pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Il y a eu aussi des tests qui ont été réalisés pour contrôler la qualité des sachets que certaines commerçantes font écouler dans ledit marché. Ces manifestions officielles ont connu les participations, outre des responsables en charges de l’environnement et du climat du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, du chef de l’arrondissement de Togba, de plusieurs associations en charge de l’environnent, et des femmes du marché de Togba.

Ce qu’ils en disent : Représentant le ministre José Tonato, Yvonne Adjovi Boco, Conseiller technique à l’écocitoyenneté et à la déconcentration (Cted) a précisé que « le produit incriminé est un sac léger qui offre plusieurs services courants. Fabriqué en polyéthylène d’origine pétrolière, il est destiné à accueillir divers types de contenu, alimentaire ou non qui a des impacts négatifs sur l’environnement et la santé ». Au nombre de ces impacts, elle a indiqué «l’intoxication, les maladies cancérigènes, la pollution atmosphérique, la pollution du sol, le piégeage et l’asphyxie des animaux terrestres et aquatiques, la pollution esthétique du cadre de vie, la pollution des cours d’eau et du milieu aquatique». Pour sa part, le directeur général de l’environnement et du climat (Dgec), Martin Pépin Aïna, a informé que c’est pour mettre fin à ces effets qui conduisent à la perte de l’humanité que des actions telles que la prise de loi et des sensibilisations sont menées. «Pour lutter contre ce fléau au Bénin, la loi n° 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non biodégradables a été votée et promulguée. Après la promulgation de cette loi, le Gouvernement a pris des décrets et arrêtés d’application et a mené plusieurs autres actions, dont l’octroi d’agrément aux importateurs de sachets biodégradables suivant les dispositions de la loi n° 2017-39 du 26 décembre 2017 ; l’accompagnement des sociétés pour la production des sachets biodégradables à base d’amidon de maïs, de manioc, de sucre, etc, la sensibilisation par les ONG et les structures étatiques des différents acteurs (commerçants, importateurs, utilisateurs, pharmaciens, supermarchés, etc.) ; le renforcement du système de contrôle des agents (agents des douanes, inspecteurs de l’environnement, agents de contrôle du commerce, les officiers de police judiciaire et tous autres agents habilités par les lois spéciales) à travers des séances d’informations et de création des unités de répression et de suivi au niveau des départements », a-t-il dit tout en faisant remarquer que «6 ans après la promulgation de cette loi, les comportements sont restés les mêmes chez certains de nos compatriotes. Ce qui justifie notre présence à nouveau pour vous demander de vraiment mettre de côté l’utilisation des sachets plastiques ». En retour, il est conseillé à tous de faire recours à l’utilisation des sacs en pagne, des sachets biodégradables ou sinon, des feuilles et papiers fabriqués à l’aide des branches de palmier, cocotiers ou des raphias. Le Chef de l’arrondissement de Togba, Pierre Gbégnon, a remercié le ministère de cadre vie à travers la Dgec pour avoir porté son choix sur Togba.

Entre les lignes : Dans l’ensemble, on retient que les sachets tuent et qu’il est urgent qu’un effort pour éviter son utilisation du quotidien des Béninois. Il importe alors de travailler main dans la main, aux plans local et national, avec les partenaires au développement, les Organisations Non Gouvernementales, le secteur privé, pour construire des villes plus sûres et plus durables, débarrassées de la pollution plastique. «Nous devons nous détourner des sachets plastiques et nous le pouvons, parce qu’il existe des alternatives. Il y va de la protection de notre santé, de la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie, pour les générations actuelles et futures », a conclu le Dgec, Martin Pépin Aïna.

Anselme HOUENOUKPO