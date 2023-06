Trois questions à José Tonato : «Les impacts positifs ont commencé par être observés »

Vues : 41

Vous venez de parcourir la côte pour découvrir les travaux réalisés par Waca, est-ce que vous êtes satisfait pour le moment ?

Pour ce que j’ai vu, je suis satisfait globalement. On va vers la fin des travaux de protection côtière. Vous savez que ce sont des travaux transfrontaliers depuis Agbodranfo jusqu’à l’embouchure qu’on appelle la bouche du roi. Ces travaux se déroulent sur 41 km, soit 23 km au Bénin et 18 km au Togo. Il y a des épis (8) à construire et tous ont été construits. Il y a un moteur de sable à mettre en place. C’est le rechargement de la plage sur 200m de largeur et une longueur de plus de 3km. Je vois que tout cela est en place. Actuellement on est à 99% des travaux réalisés pour ce qui concerne la protection marine ; bientôt 100%.

Vous avez eu des explications des techniciens. D’après le fonctionnement de tout ce mécanisme qui est mis en place est-ce que vous avez des impacts positifs qu’on note déjà sur le terrain ?

Je n’ai pas visité toute la côte. Mais pour ce qu’on m’a montré, avant et après la mise en place du moteur de sable des épis, les impacts ont commencé. La plage a commencé à se recharger naturellement et je crois que progressivement d’Ouest à l’Est, c’est-à-dire suivant le sens de dérivation du courant et de transport de sédiments, les populations vont constater pendant un certain temps que les effets bénéfiques attendus vont se mettre en place. Vous avez vu des épis qui sont complètement engloutis par du rechargement sédimentaires. C’est ce qu’on attendait.

L’autre composante du programme, c’est également de mettre en valeur tout cet investissement à travers des infrastructures socio-communautaires (piste cyclable, verdissement)… est-ce que c’est pour bientôt où il faut attendre encore pour longtemps ?

C’est déjà en cours. On a vu la piste cyclable. On a vu un début de verdissement vers l’extrême Ouest (vers le Togo). Vous savez qu’il y a deux objectifs pour ce que nous faisons. Le premier, c’est la protection contre l’érosion marine. Éviter que l’avancée de la mer ne détruise nos habitats et nos établissements humains. Ça c’est fait. Aujourd’hui tout le monde est tranquille. L’angoisse qu’il y avait sur Hillacondji et Agoué puis dans une moindre mesure à Grand-Popo, a disparu. Deuxième objectif, c’est le développement du tourisme balnéaire de toutes les activités économiques au niveau local voir des initiatives venant du niveau national. Vous savez que toute la plage est en aménagement depuis Fidjrossè jusqu’à la marina de Ouidah en passant par Avlékété. Aujourd’hui la route des Pêches va venir jusqu’à Djondji. On se pose la question de savoir qu’est-ce qui va se passer à Grand Popo? Ceci préfigure des aménagements balnéaires qui vont venir. Pour l’instant, le projet comporte effectivement des aménagements récreo-touristiques (une piste cyclable, un verdissement à travers la plantation de cocotiers sélectionnés, traités). Ensuite on fera un aménagement pour permettre aux populations dans les limites de ce qui est développable dans une zone comme celle-là, parce que nous sommes dans le tourisme maritime où certains types de construction ne sont pas acceptés. Nous allons indiquer aux populations comment installer des activités économiques sur la plage. Il doit avoir une certaine activité. Les gens vont venir de faire du sport. D’autres vont venir pour se reposer. Il y aura du loisir. Progressivement vous verrez des investissements plus lourds comme ce qu’on fait aujourd’hui à Avlékété, à Ouidah, à Fidjrossè, se mettre en place. L’objectif c’est cela. C’est-à-dire protéger contre l’érosion côtière et en suite permettre le développement des activités touristiques.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO