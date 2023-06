5e journée Eliminatoires Can 2024: Gernot Rohr convoque 25 joueurs pour défier les Lions du Sénégal

Vues : 10

Le sélectionneur des Guépards du Bénin

Les Guépards du Bénin jouent les Lions du Sénégal le 17 juin prochain au Stade GMK dans la cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2024. Pour aborder ce match, le sélectionneur national Gernot Rohr a convoqué 25 joueurs. C’était lors de la conférence de presse qu’il a animée, le mardi 6 juin 2023, au stade GMK de Kouhounou.

Ce que vous devriez savoir: Les éliminatoires de la CAN Cote d’ivoire 2024 se poursuivent. Cette campagne connaitra les matchs de la 5e journée pour lesquels les différentes sélections nationales s’activent déjà. Et dans ce cadre, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a rendu public les noms des joueurs qu’il a convoqués pour le match qui opposera le Bénin au Sénégal, le 17 juin, à Kouhounou. Au total, ils sont 25 joueurs qui ont bénéficié de la confiance du sélectionneur. Au nombre de ceux-ci, on note les habitués Saturnin Allagbé, Khaled Adénon, Jodel Dossou, Steve Mounié, Cèbio Soukou, Olivier Verdon, Cédric Hountondji et Stéphane. Outre ceux-là, Tosin Aiyégun, Marcel Dandjinou, Youssouf Assogba, Mattéo Ahlinvi, Junior Olaitan sont aussi appelés. Quant à Marcellin Koukpo, Rodrigue Kossi et Mohamed Tijani, ils font leur retour en sélection après avoir manqué les derniers regroupements. Engagé pour bâtir une équipe d’avenir, le sélectionneur a fait appel à de nouveaux tels que Halid Djankpata, Brandon Agounon et le local Prince Dossou de AsVO.

Ce que Rohr a dit sur les choix de Prince Dossou, Hountondji et Agounon : « Andreas Hountondji, Michel Dussuyer avait essayé de le faire venir. Après plusieurs rendez-vous, son père nous a donné son accord. Il peut jouer à plusieurs postes à droite, à gauche. Brandon Agounon est un joueur solide qui peut nous aider suite à nos forfaits derrière. Il est né au Congo de père béninois et de mère congolaise. Mais il a grandi en France. On est satisfait de voir des joueurs nous rejoindre parce qu’il y a un bon projet. Pour Ricardo Prince Dossou, je l’ai vu sur un match contre As Cotonou. Il y a des collègues français qui m’en ont parlé et j’ai vu un joueur extraordinaire. Dans des conditions difficiles, la chaleur et le terrain, il parvient à faire des choses justes. On l’a revu, il m’a tapé dans l’œil. Pour son jeune âge, laissez-moi vous dire que j’ai eu Oshimen à 17 ans au Nigéria. Messi a commencé à 17 ans aussi. Je suis heureux de l’avoir découvert. S’il y a un jeune qui est bon, il n’y a pas de raison de ne pas le prendre».

Voici la liste des joueurs convoqués



Gardiens de but

• Saturnin Allagbé

• Serge Obassa

• Marcel Dandjinou



Defenseurs

• Youssouf Assogba

• Cédric Hountondji

• Khaled Adenon

• Olivier Verdon

• Mohamed Tidjani

• Rachid Moumouni

• Rabiou Sankamao

• Brandon Agounon



Milieux

• Matéo Ahlinvi

• Junior Olaïtan

• Dodo Dokou

• Imourane Hassane

• Rodrigue Kossi

• Prince Dossou Ricardo

• Stéphane Sessegnon



Attaquants

• Jodel Dossou

• Andreas Hountondji

• Tosin Aiyegun

• Steve Mounié

• Halid Djankpata

• Cebio Soukou

• Marcellin Koukpo

Anselme HOUENOUKPO